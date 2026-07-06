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الرياضة

إسبانيا إلى ربع نهائي المونديال على حساب البرتغال

إسبانيا إلى ربع نهائي المونديال على حساب البرتغال
7 يوليو 2026 01:11

أبوظبي (الاتحاد)
تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي مونديال 2026، وذلك بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد في مباراة دور الستة عشر بين المنتخبين.ونجح "الماتادور" الإسباني في حسم اللقاء لصالحه في الوقت القاتل بعدما سجل ميكين ميرينو هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للمباراة "91".
وجاءت المباراة عكس التوقعات حيث غلب عليها الحذر الشديد وإن مالت الأفضلية بعض الشيء لصالح إسبانيا، في الوقت الذي اعتمد البرتغاليون على الهجمات المرتدة لكنها لم تفلح في هز شباك المنتخب الإسباني لينتهي اللقاء بفوز مستحق للماتادور.
وبهذا التأهل يكون المنتخب الإسباني في ربع نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والأولي منذ نسخة 2010 التي حلق فيها باللقب، وينتظر المنتخب الإسباني الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا.

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