بلجيكا تنهي أحلام أميركا !

سياتل (رويترز)

انتهت أحلام أميركا في كأس العالم لكرة القدم بشكل مفاجئ في دور 16 أمام بلجيكا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إذ سجل شارل دي كاتيلير هدفين في الفوز 4-1 الذي طغى عليه القرار المثير للجدل الذي اتخذه الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بتعليق عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون.أعطى دي كاتيلير بلجيكا التقدم ⁠في الدقيقة التاسعة بلمسة بسيطة، مستغلا البداية المتوترة لأميركا ليحبط حماس الجماهير المساندة لفريقها بسرعة، وأدرك مالك تيلمان التعادل في الدقيقة ​31 بضربة حرة ‌غيرت مسارها وأربكت الحارس تيبو كورتوا، لكن دي كاتيلير أعاد التقدم لبلجيكا بعد ⁠ما يزيد ​قليلا عن دقيقة واحدة بضربة رأس عند القائم البعيد.

ولعبت أمريكا بثقة أكبر بعد الاستراحة حتى ارتكب الحارس مات فريز خطأ فادحا سمح للاعب البديل هانز فاناكن بالتسجيل في الدقيقة 57، مما أدى إلى تحول لا رجعة فيه في زخم المباراة في استاد سياتل وسط ذهول الجماهير الحاضرة.

ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع، مما دفع جماهير أميريكا إلى التوجه نحو بوابات ‌الخروج، ودفع بلجيكا للتأهل إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ من كأس العالم. وستلعب بلجيكا ‌أمام إسبانيا بطلة أوروبا في لوس انجليس يوم الجمعة المقبل، وتعني هزيمة أمريكا خروج جميع الدول الثلاث المضيفة من البطولة، بعد خسارة كندا والمكسيك لمبارياتهما في دور 16.