استنكار عالمي لعنصرية نائبة باراجوايانية ضد مبابي

والثام (أ ف ب)

أثارت تصريحات عنصرية أدلت بها سيناتورة باراجوايانية ضد كيليان مبابي أمس موجة من الاستنكار، حيث عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خصوصاً عن دعمه لقائد «الديوك»، فيما اعتبرتها حكومة الباراغواي «منافية للقيم والمبادئ التي تُلهم كرامة الإنسان».وشنّت السيناتورة سيليست أماريا هجوما عنيفا ومليء بالعنصرية على مبابي بعد خسارة منتخب بلادها أمام فرنسا 0-1 السبت في ثمن نهائي كأس العالم في أميركا الشمالية، عقب مباراة صعبة تخللتها أخطاء كثيرة وتصرفات منافية للروح الرياضية من جانب الباراجوايانيين.

وتمكن «الديوك» في نهاية المطاف من الفوز والتأهل إلى ربع النهائي بفضل ركلة جزاء سجلها مبابي في الشوط الثاني.

وأثارت هذه التصريحات المقززة غضب نجم المنتخب الفرنسي الذي وصف السيناتورة على «إكس» بأنها «حقيرة» و«غير جديرة بمنصبها».

وأضاف مهاجم ريال مدريد الاسباني: «أنتِ لا تمثلين الباراغواي، البلد الذي أظهر شغفا وشرفا طوال البطولة، بسبب تهورك وعنصريتك الصريحة، نسي العالم بأسره المسيرة والجهود التاريخية التي قدمها لاعبوكم خلال هذه النسخة من كأس العالم.

كما سارعت أعلى السلطات في البلدين إلى التفاعل، فقدّم ماكرون دعمه لهداف المنتخب الفرنسي التاريخي (63 هدفا في 103 مباريات دولية) منددا ب»هجمات عنصرية«.

وأفاد قصر الإليزيه أن»الرئيس الباراجواياني كتب إلى الرئيس الفرنسي في هذا الصدد، مدينا التصريحات التي تم الإدلاء بها، كما فعلت وزارة الخارجية الباراجوايانية«.

وسارعت حكومة الباراغواي بدورها إلى التنصل من تصريحات سيليست أماريا، معتبرة أنها»منافية للقيم والمبادئ التي تقوم عليها التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان«.

وأضافت أن هذه التصريحات»تندرج حصرا ضمن مسؤوليتها الفردية ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية الباراغواي ولا الشعب الباراغواياني«.

وانضم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أيضا إلى موجة الاستنكار، وكتب على انستجرام»أدين بشكل قاطع التصريحات العنصرية التي وُجهت إلى كيليان مبابي من قبل السناتورة الباراجوايانية سيليست أماريا. إن عالم كرة القدم والمجتمع بأسره يقفان متضامنين مع قائد المنتخب الفرنسي: يتعين علينا مكافحة العنصرية والقضاء عليها معا"، هذا ما كتبه المسؤول الإيطالي-السويسري في رسالة نشرها على حسابه في إنستغرام.