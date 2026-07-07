شارل دي كيتلاري رجل مباراة بلجيكا وأميركا

سياتل (د ب أ)

فاز البلجيكي شارل دي كيتلاري بجائزة رجل المباراة في لقاء منتخب بلاده مع نظيره الأميركي، في دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم.وواصل منتخب بلجيكا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب صعوده لدور الثمانية في مونديال 2026، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 4 / 1 على منتخب الولايات المتحدة.

وعلى ملعب (لومن فيلد) في مدينة سياتل الأمريكية، تقدم المنتخب البلجيكي بهدف مبكر حمل توقيع دي كيتلاري في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز مالك تيلمان هدف التعادل للولايات المتحدة في الدقيقة 31.

ولم يهنأ منتخب الولايات المتحدة بهدف التعادل طويلا، بعدما عاد دي كيتلاري لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 33، وواصل دي كيتلاري تألقه في المباراة، التي نصب نفسه بطلا لها، بعدما صنع الهدف الثالث لمنتخب بلجيكا، الذي أحرزه زميله هانز فاناكين في الدقيقة 57، واختتم النجم المخضرم (البديل) روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف البلجيكية، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.