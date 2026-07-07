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الرياضة

فيليبي لويس مدربا لموناكو

فيليبي لويس مدربا لموناكو
7 يوليو 2026 10:03

موناكو (رويترز) 
أعلن نادي موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تعيين فيليبي لويس مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2028.ويحل المدرب البالغ عمره 40 عاما ⁠محل سيباستيان بوكونيولي الذي أقيل من منصبه بعد ​أن احتل موناكو المركز السابع في ​الدوري ‌وفشل في التأهل إلى دوري ⁠أبطال ​أوروبا.
وينضم لويس إلى موناكو بعد مسيرة ناجحة مع فلامنجو البرازيلي بعدما تولى تدريبه في 2024 وفاز بخمسة ألقاب في ‌ما يزيد قليلا عن عام، وشملت إنجازاته الفوز ‌بكأس البرازيل عام 2024، تلاه تحقيق ثنائية كأس ليبرتادوريس وبطولة الدوري البرازيلي في ​الموسم التالي. ومع ذلك، أقيل لويس في مارس الماضي بعد أسوأ بداية موسم لفلامنجو خلال العقد الماضي، بما في ذلك الهزيمة أمام كورينثيانز في كأس السوبر البرازيلية ‌والخسارة أمام فريق لانوس ​الأرجنتيني في كأس ريكوبا لأندية أمريكا الجنوبية.

 

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