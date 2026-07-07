هالاند يعادل إنجاز إبراهيموفيتش!

معتز الشامي (أبوظبي)

فتح النجم النرويجي إيرلينج هالاند فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم الإسكندنافية، بعدما عادل الرقم التاريخي للأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش بتسجيل 62 هدفا مع منتخب بلاده، لكنه حقق هذا الإنجاز في عدد مباريات يقل إلى أقل من النصف، ليعزز مكانته كأحد أكثر المهاجمين فاعلية في تاريخ كرة القدم الدولية. ولسنوات طويلة، كان اسم إبراهيموفيتش يرتبط تلقائيا بلقب الهداف التاريخي الأبرز بين منتخبات شمال أوروبا، بعدما صنع مسيرة استثنائية بقميص منتخب السويد، إلا أن بطولة كأس العالم 2026 أعادت فتح باب المقارنة بقوة، بعدما وصل هالاند إلى الرصيد ذاته من الأهداف، مقدما أرقاما استثنائية تعكس سرعة تطوره وقدرته التهديفية. ووصل مهاجم مانشستر سيتي إلى هدفه الدولي رقم 62 عقب تسجيله ثنائية في شباك البرازيل خلال مباراة دور الـ16، ليرفع رصيده إلى 62 هدفا في 54 مباراة فقط مع منتخب النرويج. في المقابل، أنهى إبراهيموفيتش مسيرته الدولية بالرصيد نفسه، لكنه احتاج إلى 122 مباراة لتحقيقه، أي ما يقارب ضعف عدد المباريات التي خاضها هالاند. وتبرز المقارنة بصورة أوضح عند النظر إلى المعدل التهديفي لكل لاعب؛ حيث سجل إبراهيموفيتش ما يزيد قليلا على نصف هدف في المباراة الواحدة خلال نحو خمسة عشر عاما مع منتخب السويد، بينما يقترب هالاند منذ ظهوره الدولي الأول عام 2019 من معدل يبلغ 1.25 هدف في المباراة. كما تتسع الفجوة بين النجمين عند الحديث عن كأس العالم. فقد شارك إبراهيموفيتش في نسختي كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006، لكنه لم يسجل أي هدف، وهو أمر اعترف لاحقا بأنه كان من أكبر خيبات الأمل في مسيرته. في المقابل، يخوض هالاند أول مشاركة مونديالية له، وتمكن من تسجيل 7 أهداف في 5 مباريات، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي، ويقود النرويج إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 28 عاما.

