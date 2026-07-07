معسكر ناشئي الجودو كامل العدد

بوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخب ناشئ وشباب الجودو في معسكره الداخلي في ضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالشارقة، والذي يستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة اسيا لفردي الناشئين والشباب للجودو التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو خلال الفترة من 14 يوليو حتى 22 من الشهر نفسه، وتووجه بعثة المنتخب إلى الأردن صباح الثلاثاء المقبل عبر مطار دبي الدولي.

وأكد عيسى بن هويدن، عضو مجلس إادرة اتحاد الجودو رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، حرص الاتحاد علي استمرار تجمعات منتخبات المراحل العمرية، مع اتاحه الفرصة لهم للمشاركة في مختلف البطولات الإقليمية والدولية ، وذلك ترجمه لخطط وبرامج الاتحاد التي اعتمدها في دورته الجديدة، لمتابعة المواهب التي قد يفرزها الموسم الرياضي من مختلف البطولاتوأشار إلى أن تدريبات المنتخب ستتواصل على فترتين صباحية ومسائية بإشراف المدير الفني الاوزبكي شرف الدين لطف الله، والمدرب العام الدكتور موح الموح حتى موعد السفر، وقد ضمت القائمة المختارة 10 لاعبين وهم: مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي) مسعود محمد مسعود، عبد الرحمن جانيف، انس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بطي الهاشمي (نادي خورفكان)، صقر العتيبي، حمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد المازمي (الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).