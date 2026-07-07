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الرياضة

«أفعال» تحرز ناموس اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن

«أفعال» تحرز ناموس اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن
7 يوليو 2026 11:22

 

العين (الاتحاد)


تواصلت منافسات اليوم الخامس من السباق التمهيدي الأول، ضمن مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، الذي يقام على ميدان الروضة بمدينة العين، بإقامة منافسات سن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات، وشهدت الأشواط الخمسة عشر منافسة قوية بين الشعارات المشاركة.
واستهلّت «أفعال» المملوكة لخليفة محمد بن سيف حسين العليلي منافسات الشوط الأول بالفوز محققة زمناً قدره 4:33:40، فيما أحرز «هتان» لسعيد سالم بن حمد الدرعي ناموس الشوط الثاني المخصص للجعدان بتوقيت 4:32:64.
وفي الشوط الثالث، انتصرت «الراعية» لمحمود حمد بن محمد الدرعي بزمن 4:40:99، بينما ظفر «الفارس» لسيف منصور سيف بن عفصان الخييلي بلقب الشوط الرابع مسجلاً 4:39:80، وحققت «زاهية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الفوز في الشوط الخامس بتوقيت 4:40:48، قبل أن تتصدر «الوثبة» لمطر سالم بن حمد الحبسي منافسات الشوط السادس بزمن 4:39:99.
وفي الشوط السابع، فاز «مشوش» لمبارك حمد بن علي الجديدي بالمركز الأول بتوقيت 4:33:48، فيما أحرز «سيافة» لشطيط سالم بن راشد الكتبي لقب الشوط الثامن بزمن 4:34:31، وحسمت «مرموقة» لعبدون زويد بن برغش الجحافي ناموس الشوط التاسع مسجلة 4:32:53، بينما فاز «مجمل» لسالم أحمد بالحوتة العامري بالشوط العاشر بتوقيت 4:36:28.
وتواصلت الإثارة مع فوز «مهمة» لعلي سالم بن عمر الشامسي في الشوط الحادي عشر بزمن 4:38:86، قبل أن ينتزع «كحال» لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي لقب الشوط الثاني عشر بتوقيت 4:33:37.
وسجل «الباهي» المملوك لسليمان سالم بن حاكم المالكي أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعدما ظفر بناموس الشوط الثالث عشر بزمن 4:32:34، فيما فاز «منوه» لعلي مسفر بن علي الخييلي بالشوط الرابع عشر مسجلاً 4:37:01.

 

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«السنافي» في الموعد
اختتمت أشواط الفترة الصباحية بفوز «السنافي» لأحمد سهيل بن مهنا المحرمي بناموس الشوط الخامس عشر، بعدما قطع مسافة السباق في زمن 4:36:92، لتتواصل الإثارة في اليوم الخامس من منافسات التمهيدي الأول من النسخة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2026. 

الهجن
سباقات الهجن
مهرجان العين لسباقات الهجن
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