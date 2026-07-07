«أفعال» تحرز ناموس اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن

العين (الاتحاد)



تواصلت منافسات اليوم الخامس من السباق التمهيدي الأول، ضمن مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، الذي يقام على ميدان الروضة بمدينة العين، بإقامة منافسات سن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات، وشهدت الأشواط الخمسة عشر منافسة قوية بين الشعارات المشاركة.

واستهلّت «أفعال» المملوكة لخليفة محمد بن سيف حسين العليلي منافسات الشوط الأول بالفوز محققة زمناً قدره 4:33:40، فيما أحرز «هتان» لسعيد سالم بن حمد الدرعي ناموس الشوط الثاني المخصص للجعدان بتوقيت 4:32:64.

وفي الشوط الثالث، انتصرت «الراعية» لمحمود حمد بن محمد الدرعي بزمن 4:40:99، بينما ظفر «الفارس» لسيف منصور سيف بن عفصان الخييلي بلقب الشوط الرابع مسجلاً 4:39:80، وحققت «زاهية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الفوز في الشوط الخامس بتوقيت 4:40:48، قبل أن تتصدر «الوثبة» لمطر سالم بن حمد الحبسي منافسات الشوط السادس بزمن 4:39:99.

وفي الشوط السابع، فاز «مشوش» لمبارك حمد بن علي الجديدي بالمركز الأول بتوقيت 4:33:48، فيما أحرز «سيافة» لشطيط سالم بن راشد الكتبي لقب الشوط الثامن بزمن 4:34:31، وحسمت «مرموقة» لعبدون زويد بن برغش الجحافي ناموس الشوط التاسع مسجلة 4:32:53، بينما فاز «مجمل» لسالم أحمد بالحوتة العامري بالشوط العاشر بتوقيت 4:36:28.

وتواصلت الإثارة مع فوز «مهمة» لعلي سالم بن عمر الشامسي في الشوط الحادي عشر بزمن 4:38:86، قبل أن ينتزع «كحال» لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي لقب الشوط الثاني عشر بتوقيت 4:33:37.

وسجل «الباهي» المملوك لسليمان سالم بن حاكم المالكي أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعدما ظفر بناموس الشوط الثالث عشر بزمن 4:32:34، فيما فاز «منوه» لعلي مسفر بن علي الخييلي بالشوط الرابع عشر مسجلاً 4:37:01.



«السنافي» في الموعد

اختتمت أشواط الفترة الصباحية بفوز «السنافي» لأحمد سهيل بن مهنا المحرمي بناموس الشوط الخامس عشر، بعدما قطع مسافة السباق في زمن 4:36:92، لتتواصل الإثارة في اليوم الخامس من منافسات التمهيدي الأول من النسخة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2026.