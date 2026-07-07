كأس العالم 2026: المونديال يحتفى بالمشجع رقم 50 مليون



معتصم عبدالله (أبوظبي)

دوّن كأس العالم 2026 رقماً تاريخياً جديداً في سجل البطولة، بعدما استقبلت مدرجاته المشجع رقم 50 مليون في تاريخ نهائيات كأس العالم منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930، ليواصل المونديال الأكبر في التاريخ تحطيم الأرقام القياسية داخل الملاعب وخارجها.

وشهدت مباراة إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 على ملعب دالاس، والتي حضرها 70,649 متفرجاً، وصول إجمالي الحضور في تاريخ نهائيات كأس العالم إلى 50,020,653 مشجعاً، فيما ارتفع إجمالي الحضور في مونديال 2026 وحده إلى 6,071,923 مشجعاً، مع تبقي 11 مباراة على إسدال الستار على البطولة.

وكان صاحب الرقم التاريخي هو إيمي خان، المقيم في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية والمنحدر من أصول باكستانية، والذي حضر مباراته التاسعة في مونديال 2026، ليتلقى تكريماً خاصاً من أسطورتي كرة القدم الإسباني كارليس بويول والبرتغالي بيبي، اللذين قدّما له تذكرة تذكارية عملاقة احتفاءً بالمناسبة.

وقال خان في تصريحات أبرزها الفيفا: «كرة القدم هي اللعبة الجميلة التي تجمع الجميع، نحن هنا للاحتفال بكأس العالم وبجمال هذه الرياضة، وتشجيع المنتخبات، والاستمتاع بالأجواء الرائعة التي تعيشها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك».

وأضاف: «إنه شعور لا يوصف أن أكون المشجع رقم 50 مليون في تاريخ كأس العالم، حضرت تسع مباريات حتى الآن، وكل ما شاهدته كان استثنائياً، من التنظيم والضيافة إلى الأجواء داخل الملاعب».

وأوضح أنه كان يشجع المنتخب الإسباني في مواجهة البرتغال، فيما يعد لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني نجمه المفضل في البطولة الحالية، مشيراً إلى أن أكثر اللحظات التي أثارت إعجابه كانت الأجواء المصاحبة لمواجهة المكسيك وإنجلترا في ملعب أزتيكا.

وأكد خان أن أكثر ما يميز كأس العالم هو قدرته على جمع الشعوب والثقافات المختلفة تحت راية كرة القدم، وقال: «الولايات المتحدة وكندا والمكسيك رحبت بالجميع بصورة رائعة، كرة القدم توحد العالم، وتجمع الناس من مختلف الجنسيات والثقافات للاحتفال بلعبة واحدة».