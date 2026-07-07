أنطونيو جونيور.. لاعب بـ 4 وجوه في دوري المحترفين



فيصل النقبي (كلباء)

عزّزت شركة كلباء لكرة القدم صفوف فريقها الأول بالتعاقد مع اللاعب أنطونيو جونيور، قادماً من نادي النصر، في خطوة تستهدف دعم الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، ولا سيما في مركزي خط الوسط والهجوم، ضمن رؤية فنية تهدف إلى رفع جودة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

ويُعد أنطونيو جونيور من اللاعبين أصحاب الخبرة في ملاعب الإمارات، بعدما سبق له تمثيل أندية خورفكان والنصر ودبا الحصن في دوري المحترفين، وقدّم خلالها مستويات مميزة بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، إلى جانب امتلاكه الخبرة والجاهزية التي يُنتظر أن تمنح الفريق إضافة فنية خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، تتواصل تحضيرات كلباء للموسم الجديد، حيث يواصل الجهازان الإداري والفني استكمال الترتيبات الخاصة بالمعسكر الخارجي المقرر إقامته في سلوفينيا اعتباراً من يوم 11 يوليو، والذي يمثّل المحطة الأهم في برنامج الإعداد، من خلال رفع المعدّل البدني والفني وخوض عدد من المباريات الودية التي تسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.