نادي دبي لسباق الخيل وفاسيج-تيبتون يُرسيان شراكة دولية رائدة



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن شراكة دولية رائدة مع فاسيج-تيبتون، دار مزادات الخيول الأصيلة الرائدة في أميركا الشمالية، تجمع بين اثنتين من أكثر المؤسسات تأثيراً في رياضة سباق الخيل لتعزيز التعاون الدولي وخلق فرص جديدة للملاك والمدربين والمربّين في جميع أنحاء صناعة سباق الخيل العالمية.

وستشهد هذه الشراكة الاستراتيجية تعزيز حضور فاسيج-تيبتون خلال مهرجان دبي لسباق الخيل 2026-2027 في مضمار ميدان، بينما تتعاون المؤسستان لتشجيع المشاركة الدولية، وتسهيل نقل الخيول الأصيلة المتميزة بين أهم مراكز سباق الخيل، وتعزيز منظومة سباق الخيل الأصيلة العالمية.

وانطلاقاً من إرث دبي المشترك والتزامهما بالتميز، تُمثل هذه الشراكة خطوة هامة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لسباق الخيل الأصيلة، من خلال ربط إحدى أبرز شركات بيع الخيول الأصيلة في العالم بأحد أهم مواسم سباقات الخيل العالمية، سيُتيح هذا التعاون فرصاً جديدة للمُلاك والمدربين الأميركيين للمنافسة في دبي، كما سيوفر لشركاء الإمارات العربية المتحدة وصولاً أوسع إلى أهم مزادات بيع الخيول الأصيلة في أميركا الشمالية.

وقال علي العلي، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «تُعزز هذه الشراكة العلاقة بين اثنين من أهم أسواق سباقات الخيل في العالم، مما يتيح للمُلاك والمدربين لدينا فرصة أكبر للاطّلاع على أفضل الخيول الأصيلة في أميركا الشمالية، كما تُوفر لخريجي برنامج فاسيج-تيبتون مساراً أكثر وضوحاً للمنافسة على أحد أكبر المسارح الدولية في هذه الرياضة من خلال مهرجان دبي لسباق الخيل وكأس دبي العالمي».

وأضاف: «مع استمرار نمو المشاركة الدولية، يبقى تركيزنا منصبّاً على خلق فرص قيّمة تُعزز مكانة دبي كوجهة تجمع أفضل الخيول والملاك والمدربين في العالم للتنافس».

وقال بويد براونينج، رئيس شركة فاسيج-تيبتون: «أصبحت المنافسة الدولية معياراً أساسياً في سباقات الخيول الأصيلة، وقد رسّخت دبي مكانتها كواحدة من أهم مراكز سباقات الخيل في العالم».

يسرّنا إقامة هذه الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، في إطار سعينا المستمر لتوسيع حضورنا في المنطقة وتعزيز علاقاتنا مع المُلاك والمربِّين وخبراء سباقات الخيل الذين أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من صناعتنا، نتطلع إلى الترحيب بشركائنا الجدد في مزاد ساراتوجا الشهير، الذي سيُقام في العاشر والحادي عشر من أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية نادي دبي لسباق الخيل لتعزيز المشاركة الدولية في مهرجان دبي لسباق الخيل، الذي استقبل في الموسم الماضي 47 مدرباً دولياً و130 حصاناً فائزاً من خمس دول مختلفة، وهو أعلى رقم في تاريخ المهرجان.

وتُمثل هذه الشراكة علامة فارقة أخرى في التزام نادي دبي لسباق الخيل بتعزيز العلاقات الدولية في مجال سباقات الخيل، ورفع مستوى جاذبية مهرجان دبي لسباق الخيل وكأس دبي العالمي على الصعيد العالمي.