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رونالدو عن روبرتو مارتينيز: إنسان عظيم ومدرب رائع

رونالدو عن روبرتو مارتينيز: إنسان عظيم ومدرب رائع
7 يوليو 2026 13:46

 
تكساس (د ب أ)
حرص كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال لكرة القدم، على الإشادة بروبرتو مارتينيز، الذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق عقب الخروج من كأس العالم، وأعلن مارتينيز رحيله عن الفريق عقب الخسارة صفر/ 1 أمام إسبانيا مساء أمس الاثنين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتولى المدرب الإسباني تدريب المنتخب البرتغالي منذ عام 2023، وكان يخطط للرحيل عن منصبه بعد نهاية مشوار الفريق بكأس العالم، وقال رونالدو عن المدير الفني: «أحببت العمل مع المدرب روبرتو. إنه إنسان عظيم ومدرب رائع، توّج مع البرتغال بلقب، ولن أنسى هذا أبداً. أنا ممتن للغاية لما قدمه للبرتغال».
ومن المحتمل أن يتولى خورخي جيسوس تدريب المنتخب البرتغالي خلفاً لمارتينيز.
وكان جيسوس عمل مع رونالدو مع فريق النصر السعودي، حيث كان المدير الفني يعتمد بشكل دائم على النجم البرتغالي.
ومع ذلك، تفادى رونالدو الحديث عن جيسوس، وقال: «خورخي جيسوس؟ ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عمن سيأتي، وليس من شأني القيام بذلك. من تقع عليه مسؤولية الاختيار سيقرر من هو المدير الفني».

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