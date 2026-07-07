أين ذهب نجوم البرتغال.. رونالدو «قائد» فقد الكثير من أسلحته



عمرو عبيد (القاهرة)

لم تعرف البرتغال مهاجماً هدافاً مثل كريستيانو رونالدو، مُحطّم كل الأرقام القياسية، وصاحب العدد الأكبر من المُشاركات والأهداف الدولية عبر التاريخ، لكن، لأن كرة القدم لُعبة جماعية في المقام الأول، مهما امتلك بعض النجوم «الفذّة» مهارات فردية خارقة، فإن تراجع مُعدلات أهداف «الدون» مع «البحارة» في بعض الفترات الأخيرة السابقة، خاصة خلال العام الحالي، لا يرجع فقط إلى تقدمه في العُمر، بل يعود أيضاً إلى غياب «العمل الجماعي» داخل منظومة المنتخب، ليتحوّل رونالدو بالفعل، إلى «قائد» فقد الكثير من أسلحته، أو معاونيه.

وبنظرة إحصائية فنية بسيطة، إلى إجمالي أهداف «صاروخ ماديرا» مع البرتغال، الـ146 القياسية، يظهر حصوله على تمريرات حاسمة من زملائه، مكّنته من تسجيل 96 هدفاً، بنسبة تبلغ 65.7% من حصاده، وهو ما يعني أن ثُلثي أهداف رونالدو جاءت عبر مُساعدات رفاقه، في إطار منظومة جماعية مُتكاملة.

ومع استبعاد 23 هدفاً، سجلها «الدون» من ركلات الجزاء، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكُرة القدم، يويفا، يُصبح إجمالي ما سجّله عبر مهاراته الفردية وحُسن التمركز والمُتابعة، 27 هدفاً، تُمثّل نسبة 18.5% من حصيلته التهديفية التاريخية.

وعبر مسيرة تهديفية «خيالية»، بدأت في عام 2004، تعاون 40 لاعباً برتغالياً مع رونالدو في تسجيل أهدافه، لكن الغريب أن أغلب «كبار الصُنّاع» في تلك القائمة، كانوا من «الأجيال السابقة»، الذين اعتزلوا قبل سنوات، وهو ما أثّر كثيراً على حصاد «الدون» في الآونة الأخيرة، وحتى النجوم الذين يلعبون حتى الآن، وظهروا في مقدمة «المتعاونين» مع رونالدو، تقدّموا في السن كثيراً، أو فقدوا مقاعدهم الأساسية في صفوف «البحارة»، خاصة خلال كأس العالم الحالية، بالإضافة إلى عدم التعاون الواضح من النجوم الموهوبة الجديدة، إذا نظرنا إلى «أسيست» واحد من فيتينا، و«صفر» من جواو نيفيز!

المُثير أن 6 من أصل 9 لاعبين، هم الأكثر تقديماً للتمريرات الحاسمة إلى رونالدو، اعتزلوا اللعب تماماً، أو دولياً، أو رحل أحدهم عن الحياة، حيث يتصدّر تلك القائمة «الثُنائي»، ريكاردو كواريزما وجواو موتينيو، بـ8 «أسيست» لكل منهما، بإجمالي 16 من أهداف «الدون»، وكان كواريزما قد ابتعد عن المنتخب منذ عام 2018، قبل اعتزاله اللعب في 2022، بينما توقفت مسيرة موتينيو الدولية في عام 2022 أيضاً.

وبين «ثُلاثي» أهدى كل منهم رونالدو 6 أهداف، توفي دييجو جوتا في حادث سير خلال العام الماضي، في حين غاب ناني، ابن الـ39 عاماً، عن صفوف «البحارة» منذ عام 2017، أي قبل 9 سنوات كاملة، وصحيح أن برناردو سيلفا يملك 6 «أسيست» في قائمة رونالدو أيضاً، إلا أنه ظهر بمستوى متواضع في المونديال الحالي، ولم يلعب سوى دقائق معدودة في 4 مباريات، أغلبها بديلاً.

وبـ5 «اسيست»، يظهر اسم ديكو، المُعتزل منذ عام 2013، بالتساوي مع نونو مينديز، نجم باريس سان جيرمان الحالي، الذي لم يُقدّم مع «السليساو» نفس المستوى المعروف عنه، فلم يصنع أي هدف خلال كأس العالم، كما غادر المباراة «الحاسمة» أمام إسبانيا، مُصاباً في الدقيقة 56.

وصحيح أن برونو فيرنانديز يملك 4 تمريرات حاسمة في «قائمة الدون»، إلا أنه اكتفى بصناعة هدف واحد فقط له في المونديال، مع تراجع تأثيره بصورة عامة خلال البطولة، ويتساوى مع جواو ماريو «4 أسيست»، الذي اعتزل دولياً قبل 3 أعوام، وينطبق نفس الأمر على لويس فيجو وجواو بيريرا، اللذين صنع كل منهما 3 أهداف لرونالدو، بجانب مُشاركات محدودة جداً لجونزالو جيديس، الذي بقي فوق مقاعد البدلاء في المونديال.