منتخب الجوجيتسو إلى ألماتي لخوض منافسات بطولة آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، إلى مدينة ألماتي في كازاخستان، للمشاركة في النُّسخة الثالثة من بطولة آسيا للشباب خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، والنُّسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو، في صالة ألماتي أرينا، بمشاركة نخبة من المنتخبات الوطنية الآسيوية.

وتُعد بطولة آسيا محطة مهمة في أجندة المنتخب الوطني، بالنظر إلى قيمتها الفنية ومستوى المنافسة الذي يجمع أبرز لاعبي القارة، كما تُمثل فرصة لمواصلة سلسلة النتائج القارية المشرّفة، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وتضم قائمة منتخب الكبار كلاًّ من: عمر علي السويدي وراشد محمد الشحي في وزن 56 كجم، وخالد محمد الشحي ومحمد الكتبي في وزن 62 كجم، وسلطان حسن وعمر الفضلي في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفرج العولقي في وزن 85 كجم، وعمار الحوسني في وزن تحت 94 كجم، وراشد الهيمني وهزاع فرحان في وزن فوق 94 كجم.

أما قائمة منتخب تحت 21 عاماً فتضم عبيد الكتبي وعبدالرحمن سيدنا في وزن 56 كجم، وعبدالرحمن عبدالحق في وزن 62 كجم، وفيصل الواحدي وأحمد أنديز في وزن 69 كجم، وعبدالله أنديز وعبدالعزيز العقيدي في وزن 77 كجم، وماجد الشامسي في وزن 85 كجم، وذياب الجنيبي في وزن تحت 94 كجم، وعبدالرحمن النجار في وزن فوق 94 كجم.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة آسيا تأتي ضمن رؤية الاتحاد الرامية إلى ترسيخ حضور المنتخب الوطني في المحافل القارية والدولية، ومواصلة البناء على المكتسبات التي حققها الجوجيتسو الإمارات خلال السنوات الماضية.

وقال المنهالي: «تحظى رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ما أسّس لمنظومة رياضية متكاملة منحت أبناء الوطن فرصة التطور والمنافسة ورفع علَم الدولة في كبرى البطولات. ويدخل المنتخب هذه البطولة بروح عالية، مستنداً إلى إنجاز النُّسخة الماضية في عمّان، حيث حقّق لقب فئة الكبار ورفع رصيده الإجمالي إلى 22 ميدالية ملوّنة تضمنت 7 ذهبيات مع ختام منافسات تحت 21 عاماً».

وأضاف: «تُمثل بطولة آسيا اختباراً فنياً مهماً، لأنها تجمع أقوى منتخبات القارة وتمنح لاعبينا فرصة حقيقية لقياس جاهزيتهم في فئتي الكبار وتحت 21 عاماً. وقد عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطط إعداد دقيقة، شملت الجوانب الفنية والبدنية والذهنية، مع اختيار العناصر الأكثر جاهزية لكل وزن، بما يعزّز قدرة المنتخب على مواصلة سلسلة الإنجازات القارية وتقديم أداء يليق باسم الإمارات».

من جانبه، أوضح آلان ناسيمنتو، مدرب المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني ركّز في مرحلة الإعداد على رفع مستوى الانسجام، وتحسين سرعة الاستجابة داخل البساط، وتعزيز قدرة اللاعبين على إدارة النزالات وفق متغيرات كل مواجهة.

وقال ناسيمنتو: «يدخل المنتخب البطولة بمجموعة متوازنة من لاعبي الخبرة والعناصر الشابة، وهذا يمنحنا مرونة فنية مهمة في مختلف الأوزان. ركّزنا في التدريبات على التفاصيل التي تصنع الفارق في البطولات القارية، مثل السيطرة على الإيقاع، وتوقيت الهجوم، والدفاع تحت الضغط، والمحافظة على التركيز حتى الثواني الأخيرة».

خطط الإعداد

تحظى مشاركة المنتخب في البطولة بأهمية خاصة ضمن خطط الاتحاد لإعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وتعزيز الخبرة التنافسية للأجيال الصاعدة، بما يضمن استمرار حضور المنتخبات الوطنية في صدارة المنافسات الآسيوية والدولية.



22 ميدالية

يخوض المنتخب الوطني المنافسات مستنداً إلى رصيد قاري مميز، بعد تصدّره منافسات فئة الكبار في النُّسخة التاسعة التي أقيمت في عمّان، وإنهاء مشاركته بإجمالي 22 ميدالية ملوّنة، في إنجاز يعكس المكانة الرائدة لجوجيتسو الإمارات آسيوياً.