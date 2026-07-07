ميسي وصلاح.. صراع العقول على مسرح المونديال



لوس أنجليس (أ ف ب)

يتطلّع المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، عندما يواجه نظيره المصري، اليوم الثلاثاء، في مباراة مرتقبة تُقام في مدينة أتلانتا، وسط صراع محتدم على جائزة الحذاء الذهبي.

ويلتقي حامل اللقب مع المنتخب المصري، بقيادة هدافه محمد صلاح، من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا.

وكانت الأرجنتين قد نجت من مفاجأة كبيرة في دور الـ32 أمام الرأس الأخضر، بعدما حسمت المواجهة في الوقت الإضافي بفضل هدف عكسي سجله ديني بورغيس بالخطأ في مرمى فريقه، في مباراة استنزفت جهود لاعبي «ألبيسيليستي».

في المقابل، يسعى المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره التاريخي، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية، علماً بأنه لم يسبق له تجاوز دور الـ16 في نهائيات كأس العالم، وقال مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني: «نحن في قمة التركيز كما كنّا قبل مواجهة الرأس الأخضر. مصر منتخب قوي ويضم لاعبين مميزين، كما أن مدربه يعمل مع الفريق منذ فترة، ويقدم كرة قدم جيدة ويصعّب المهمة دائماً على منافسيه».

وأضاف: «محمد صلاح لاعب رائع، وسيكون من دواعي سرورنا مواجهته. فريقنا يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الكبار، ونحن نستعد دائماً لمثل هذه التحديات».

وأكد سكالوني أن ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، جاهز للمشاركة أساسياً رغم خوضه المباراة السابقة كاملة، بما في ذلك الأشواط الإضافية.

ويتقاسم ميسي، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند، صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف لكل منهم، بينما يتصدر نجم برشلونة الإسباني السباق بفضل تمريرتين حاسمتين.

كما يحتدم التنافس بين ميسي ومبابي على لقب الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، إذ يتقدم النجم الأرجنتيني بفارق هدف واحد، بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفاً.

وتدرك الأرجنتين أنها مطالبة بتقديم أداء أفضل أمام منتخب مصر الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، ونجح في إقصاء أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

ولم يسجل صلاح الذي لا يرتبط حالياً بأي نادٍ بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، سوى هدف واحد خلال أربع مباريات في البطولة حتى الآن.

من جانبه، أكد مدرب «الفراعنة»، حسام حسن، أن فريقه يستعد لجميع المنافسين بالطريقة نفسها، قائلاً: «نُحضّر لاعبينا بغض النظر عن لون قميص المنافس أو اسمه أو تصنيفه. إنها بطولة كأس العالم، وفرصة عظيمة لإثبات أنفسنا وأننا نستحق التواجد هنا».