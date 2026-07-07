الثلاثاء 7 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية

300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
7 يوليو 2026 18:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال استعداداته لانطلاق منافسات النسخة التاسعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تقام يومي 11 و12 يوليو الجاري في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثّلون مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
وتكتسب البطولة أهمية خاصة، إذ تسبق بأسابيع مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين المقررة خلال شهر أغسطس المقبل، ما يجعلها محطة رئيسية لتقييم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية، ورفع مستوى التنافس قبل الاستحقاق العالمي.
وتشهد منافسات يوم السبت مشاركة فئات الأشبال (D) من 10 إلى 11 عاماً، والناشئين (C) من 12 إلى 13 عاماً، والناشئين (B) من 14 إلى 15 عاماً، فيما تقام يوم الأحد منافسات فئة الشباب (A) من 16 إلى 17 عاماً، وفئة الكبار من 18 عاماً فما فوق.
وأكد الاتحاد أن البطولة تندرج ضمن مسار تنافسي متدرج يراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية، ويوفر للاعبين فرصاً منتظمة للاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يمكّن الأجهزة الفنية من متابعة مستوياتهم واختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية المقبلة.
وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن توقيت إقامة النسخة التاسعة يمنحها أهمية مضاعفة، لكونها تسبق مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين خلال شهر أغسطس المقبل، وتوفر للاعبين المواطنين اختباراً تنافسياً مهماً قبل خوض منافسات عالمية تتطلب أعلى درجات الانضباط والتركيز.
وأضاف: «نعمل في الاتحاد على توفير مسار واضح لتطوير اللاعبين، يبدأ من البطولات المحلية ويمتد إلى المشاركات الدولية. وتُمثل هذه البطولة فرصة مهمة لقياس جاهزية اللاعبين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ورفع قدرتهم على التعامل مع مختلف ظروف النزال، بما يدعم حضور دولة الإمارات في المحافل الرياضية الكبرى».
وأشار إلى أن المشاركة الواسعة التي تتجاوز 300 لاعب ولاعبة تعكس اتساع قاعدة ممارسي رياضة الفنون القتالية المختلطة في مختلف الفئات العمرية، مؤكداً مواصلة الاتحاد اهتمامه بالفئات السنية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة ورفع علم الإمارات في البطولات العالمية.
ونوّه بالدور المحوري للأُسر في دعم اللاعبين واللاعبات، مؤكداً أن الحضور العائلي في المدرجات يمنح الرياضيين دافعاً إضافياً، ويعزّز لديهم قيم الانضباط والثقة والانتماء، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات.

أخبار ذات صلة
منتخب الجوجيتسو إلى ألماتي لخوض منافسات بطولة آسيا
سامي زين: لم أجرؤ على تخيل التتويج بطلاً للعالم في «دبليو دبليو إي»


صقل المواهب
تُجسِّد البطولة المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها رياضة الفنون القتالية المختلطة على الساحة الرياضية الإماراتية، ودورها في صقل المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
اتحاد الجوجيتسو
منتخب الجوجيتسو
آخر الأخبار
3.68 مليار دولار تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اقتصاد
13.5 مليار درهم تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اليوم 18:59
من تدريبات بني ياس استعداداً للموسم الجديد (من المصدر)
الرياضة
بني ياس يشد الرحال إلى هولندا
اليوم 18:45
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اقتصاد
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اليوم 18:35
الذكاء الاصطناعي يحدد المهارات التي تضاعف الرواتب في سوق العمل
الذكاء الاصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالرواتب ويحدد المهارات الأعلى أجراً
اليوم 18:31
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
الرياضة
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©