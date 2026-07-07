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الرياضة

بني ياس يشد الرحال إلى هولندا

من تدريبات بني ياس استعداداً للموسم الجديد (من المصدر)
7 يوليو 2026 18:45

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس صباح غدٍ الأربعاء إلى هولندا، لإقامة المعسكر الخارجي استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2026-2027، ويستمر المعسكر لمدة 20 يوماً حتى 29 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي حددها الجهاز الفني، للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، والوصول إلى أفضل درجات الاستعداد قبل ضربة البداية للموسم الجديد.
ويعوّل الجهاز الفني على فترة الإعداد الخارجية في تطبيق أفكاره الفنية، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، إلى جانب تقييم الصفقات الجديدة والعناصر الشابة، بما يسهم في بناء فريق قادر على تحقيق تطلعات النادي خلال الموسم المقبل.
وكان بني ياس قد فضل الإبقاء على الاستقرار الفني بتجديد الثقة في المدرب الروماني دانيال إيسايلا، كما واصل ترتيب أوراقه للموسم الجديد بالحفاظ على عدد من عناصره الأساسية، في إطار سعي «السماوي» للظهور بصورة أكثر تنافسية في دوري أدنوك للمحترفين.

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