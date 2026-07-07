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الرياضة

مونديال و«مانشيت».. يوليو 2002.. «المَلِك» رونالدو و«النجمة» الخامسة

مونديال و«مانشيت».. يوليو 2002.. «المَلِك» رونالدو و«النجمة» الخامسة
7 يوليو 2026 19:30

 
عمرو عبيد (القاهرة)
طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيَّت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».
«البطل للمرة الخامسة»، هكذا خرج غُلاف صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية، احتفالاً في اليوم التالي لتتويج «السليساو» بالنجمة الخامسة في كأس العالم 2002، وقالت إن البرازيل تهزم ألمانيا 2-0 وتُرسّخ هيمنتها على كرة القدم، بفوزها باللقب الخامس، رونالدو يسجّل هدفين، ليتجاوز صدمة «98» ويُعادل رقم بيليه، ونقلت «فولها» عن بعض لاعبي المنتخب قولهم: كنّا نريد أن نعيش مجد أن نكون أبطالاً، وأضافت أن البرازيل، برصيد 138 هدفاً، هو المنتخب الأكثر تسجيلاً في تاريخ نهائيات كأس العالم.
وبعد أيام قليلة من المباراة النهائية، أفردت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية صفحاتها للحديث عن كأس العالم، وبعنوان «المَلِك رونالدو»، كتبت أنه الهدّاف الرائع الذي تحوّل إلى رمز وطني، وتابعت: جاءت ساعة رونالدو أخيراً، بعد أن تغلّب على الإصابات وعلى «الاكتئاب» الذي سبّبه له نهائي «98»، إذ تربّع على قمة هدّافي البرازيل التاريخيين وتُوّج باللقب مع الكأس.
وروت «كلارين» بعض تفاصيل التتويج، في تقرير بعنوان «قصة المُعجزة»، أما عن «الرقم 12»، فكتبت حول وصول رونالدو إلى آفاق جديدة، بتسجيله 12 هدفاً خلال مشاركاته بكأس العالم، وهو رقم كبير في تاريخ البطولة، ووصفته بأنه هدّاف يريد دائماً تكريم لُعبة كُرة القدم، وأشارت إلى إشادة الصحف العالمية بأداء رونالدو، قائلة إن الجميع لا يتوقف عن مدح «الظاهرة».

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