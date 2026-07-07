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الرياضة

الهولندي بيتر فان ديرفين مدرباً لمنتخب الشباب

الهولندي بيتر فان ديرفين مدرباً لمنتخب الشباب
7 يوليو 2026 17:48


دبي (وام)
أعلن اتحاد الكرة، تعيين المدرب الهولندي بيتر فان ديرفين مديراً فنياً للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاماً، وذلك في إطار خططه لتطوير منتخبات المراحل السنية وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الكرة الإماراتية في الاستحقاقات القارية والدولية.
ويمتلك فان ديرفين خبرة تدريبية تمتد لأكثر من عقدين، عمل خلالها في تطوير المواهب والإشراف الفني في عدد من الأندية والمنتخبات الأوروبية، وقاد منتخب هولندا للفوز ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا (2019) وبطولة أوروبا تحت 19 عاماً (2025).
كما تولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية في هولندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، واشتهر باهتمامه بتأهيل اللاعبين الشباب وإعدادهم للانتقال إلى المستوى الأول.

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