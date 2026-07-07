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الرياضة

ميسي ينقذ الأرجنتين أمام مصر ويبتعد بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم

ميسي ينقذ الأرجنتين أمام مصر ويبتعد بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم
7 يوليو 2026 22:06
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أتلانتا (د ب أ)


أنقذ ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين منتخب بلاده في توقيت قاتل من مواجهة مصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
وتقدم الفراعنة بهدفي ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو في الدقيقتين 15 و67، وانتفض ميسي في توقيت حاسم بكرة عرضية على رأس زميله كريستيان روميرو الذي قلص الفارق بهدف في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة 84 تكفل ميسي بهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وبذلك يرفع قائد المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 8 أهداف ليعتلي صدارة هدافي مونديال 2026 ويفض الشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند اللذين يتساويان بـ 7 أهداف.
كما ابتعد ليونيل ميسي أيضاً بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفاً، يطارده مبابي برصيد 19 هدفاً، وذلك قبل مواجهة المغرب في دور الثمانية.
وواصل «ليو» أيضاً سلسلة هز الشباك في 9 مباريات متتالية ببطولة كأس العالم بعد دوره البارز في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022.

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