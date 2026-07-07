حراس المرمى يشعلون «الميركاتو الصيفي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي الظفرة التعاقد مع حارس المرمى عيسى أحمد الهوتي، قادماً من كلباء على سبيل الإعارة، ليصبح أحدث المنتدبين في مركز حراسة المرمى على مستوى أندية دوري أدنوك للمحترفين، استعداداً للموسم الجديد 2027-2026، وكان الهوتي شارك مع دبا في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وبات تأمين مركز حراسة المرمى أحد أبرز أولويات الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يُعد الهوتي الصفقة الجديدة الرابعة في هذا المركز، في الوقت الذي شهدت فيه سوق الانتقالات ست عمليات تجديد عقود لحراس مرمى في أندية الجزيرة والوصل والشارقة وبني ياس والنصر وحتا.

وجاء انتقال خالد السناني من الوصل إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة كأبرز صفقات حرّاس المرمى خلال «الميركاتو الصيفي»، فيما تعاقد حتا، العائد إلى دوري المحترفين، مع الحارس إبراهيم عيسى، قادماً من البطائح في صفقة انتقال حُر، إلى جانب تجديد عقد حارسه المتألق مرزوق البدواوي لثلاثة مواسم.

كما تعاقد الوصل مع الحارس عبدالرحمن العامري، قادماً من الجزيرة، ضمن خطة «الإمبراطور» لتعزيز صفوفه، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتدرّج العامري في المراحل السنية لنادي الجزيرة قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2017، وحقق معه عدداً من الإنجازات، أبرزها لقب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2020-2021، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2016-2017، وكأس السوبر الإماراتي عام 2021.

وخاض العامري تجربتَي إعارة مع النصر والبطائح، ومثّل الأخير في 14 مباراة خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، فيما جدّد الوصل في السياق ذاته عقد حارسه سهيل المطوع حتى عام 2028.

وشهدت قائمة التجديدات استمرار المخضرم علي خصيف مع الجزيرة حتى نهاية موسم 2026-2027، كما جدّد الشارقة عقد حارسه عادل الحوسني حتى عام 2028، وأعلن بني ياس تمديد عقد الحارس محمد خلف لموسم إضافي، فيما جدّد النصر عقد أحمد شامبيه حتى عام 2028، في خطوة تؤكد تمسُّك «العميد» بعناصره الأساسية ودعم الاستقرار الفني للفريق.