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الرياضة

عبدالله بن سالم يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم

عبدالله بن سالم يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم
8 يوليو 2026 01:02

الشارقة (وام)

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أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن حلِّ مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، وتشكيل مجلس إدارة جديد، ونصَّ القرار على أن يُحل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم المُشكّل بالقرار الإداري رقم (10) لسنة 2024، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. ووفقاً للقرار، يُعاد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم برئاسة عبدالله علي عبدالله النجار الحمادي، وخالد أحمد عبيد أحمد الشحي نائباً للرئيس.
وبحسب القرار، تُمارس شركة نادي خورفكان لكرة القدم اختصاصاتها في حدود الصلاحيات والميزانية التي يعتمدها مجلس الشارقة الرياضي، ولا يجوز لها تجاوزها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، على أن تخضع الأعمال المالية للشركة للمراجعة الدورية، وذلك تحت إشراف المجلس.
ويتحمل رئيس مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة ونائبه، كلٌّ في حدود اختصاصه، المسؤولية المالية والإدارية، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لدى مجلس الشارقة الرياضي.

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
نادي خورفكان
نائب حاكم الشارقة
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