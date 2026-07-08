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الرياضة

مونديال 2026: سويسرا إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1954

مونديال 2026: سويسرا إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1954
8 يوليو 2026 09:30

 

فانكوفر (أ ف ب)
بلغت سويسرا ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1954، بتخطيها كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 0-0 في فانكوفر، وفي آخر مباراة تقام في النُّسخة الحالية في كندا وآخر مباراة في الدور ثُمن النهائي، أخفق الفريقان في هز الشباك في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم أهدرت كولومبيا ركلتي ترجيح، مقابل ركلة لسويسرا التي ستُلاقي الأرجنتين حاملة اللقب في ربع النهائي السبت في كنساس.
وكانت كولومبيا، التي بلغت ربع النهائي مرة واحدة في 2014، قد خرجت من الدور عينه في نُسخة 2018 وبطريقة مماثلة بركلات الترجيح أمام إنجلترا.
وودّعت كولومبيا البطولة بعدما تلقّت هدفاً يتيماً طوال البطولة، لكنها لم تستفد من القوة الهجومية التي يقودها لويس دياز، إلى جانب خاميس رودريجيس، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014.
في المقابل، بلغت سويسرا دور الثمانية للمرة الأولى منذ استضافتها البطولة عام 1954، بعدما قدّمت أداءً لافتاً في فوزها على الجزائر 2-0 في دور الـ32، وقبل ذلك، تعادلت مع قطر 1-1، وفازت على البوسنة والهرسك 4-1 وكندا 2-1.
والتقى الفريقان مرة واحدة سابقاً في كأس العالم، انتهت بفوز كولومبيا 2-0 في دور المجموعات من نسخة 1994.
قال قائد سويسرا جرانيت تشاكا بعد الفوز إن الجيل الحالي من اللاعبين «مميز»، وأضاف: «نحن، اللاعبين الأكثر خبرة، نتعرض لضغط من اللاعبين الأصغر سناً، وفي الوقت نفسه علينا أن نقود بالقدوة كل يوم وفي كل مباراة».
وتابع: «بالطبع نحاول نقل خبرتنا، لكن قبل كل شيء الذهنية التي تقول إنه حتى كدولة صغيرة، كل شيء ممكن على هذا المستوى، في كرة القدم النخبوية»، وختم قائلاً: «من الجهاز الفني إلى آخر لاعب، يمكننا جميعاً أن نفخر بما حققناه».

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