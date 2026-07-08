مونديال 2026.. ميسي: الأرجنتينيون «عانوا كثيراً» أمام مصر



أتلانتا (أ ف ب)

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما لعب مجدَّداً دوراً محورياً في الفوز المثير على مصر 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم، أن منتخب ألبيسيليستي «لا يستسلم أبداً»، حتى بعد تأخره بهدفين قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وقال قائد الأرجنتين، البالغ 39 عاماً، في حديث نُشر على موقع الاتحاد الدولي (فيفا): «ما قدّمه هذا الفريق كان مذهلاً، وأنا سعيد للغاية لأن الجماهير ما زالت تستمتع».

وبعد تسجيله الهدف الثاني، عقب إهداره ركلة جزاء في الشوط الأول، أقرّ ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بأن الأرجنتينيين «عانوا كثيراً» مرة أخرى، بعدما احتاجوا إلى وقت إضافي في الدور السابق للتغلب على الرأس الأخضر بالنتيجة نفسها (3-2 بعد التمديد).

وأضاف نجم إنتر ميامي الأميركي، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة: «لكنها كأس العالم، وكل شيء متقارب للغاية».

وتابع: «ليس من السهل العودة من تأخر بهدفين، لكن كما أقول دائماً، هذه المجموعة لا تستسلم أبداً»، وقد ظهر متأثراً للغاية عند صافرة النهاية.

وعن الدموع التي ذرفها، قال للصحفيين في المنطقة المختلطة: «كانت مزيجاً من الفرح والارتياح، لأننا أردنا الاستمرار ولم يكن من الممكن أن ينتهي الأمر، لم نكن نريد الرحيل».

وعن كونه تأثر لأنه شعر بالارتياح لعدم خوضه مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين؟ استطرد قائلاً: «لا، بل بسبب كل ما حدث في المباراة، وبسبب كل العمل الذي بذلناه ولأني أعتقد أن هذه المجموعة تستحق الاستمرار، تستحق مواصلة القتال».

وأردف معرباً عن امتنانه لزملائه الذين حملوه في الهواء، احتفالاً بالفوز بعد المباراة: «هذا متأصل في جينات هذا الفريق، لقد قلتها مراراً: هذه المجموعة تُظهر دائماً أنها تقاتل بكل ما أوتيت من قوة، بغضِّ النظر عن المنافس، وبغضّ النظر عن المباراة».

وختم قائلاً: «هذا يسعدني، أنا ممتنٌّ للغاية لهذه المجموعة، أنا سعيد باللعب مع هذه المجموعة، أعلم أنهم دائماً ما يقولون لي كلمات حنونة، ودائماً ما يظهرون ذلك من خلال أفعالهم».