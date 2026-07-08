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الرياضة

أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق يقود أقدم نادٍ في لندن

أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق يقود أقدم نادٍ في لندن
8 يوليو 2026 10:30


لندن (أ ف ب)
تعاقد نادي فولهام مع ألفارو أربيلوا، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، وفق ما أعلن اليوم «الأربعاء» صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الانجليزي الموسم المنصرم، ووقّع المدافع السابق البالغ 43 عاماً، والذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم 2010، عقداً لمدة ثلاث سنوات.
وقال فولهام في بيان: «يسرّ النادي الإعلان عن تعيين ألفارو أربيلوا مديراً فنياً جديداً لفولهام».
حقق أربيلوا مسيرة كروية حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين، إلا أن حظوظه في تدريب النادي الملكي لم تكن على المستوى نفسه عندما حلّ بدلاً من تشابي ألونسو في يناير من هذا العام. 
ويخلف أربيلوا، الذي سبق له اللعب في «بريميرليج» مع ليفربول، المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، الذي استقال بعد نهاية الموسم الماضي، عقب قيادته الفريق إلى المركز الحادي عشر في الترتيب، ويتولى حالياً تدريب بنفيكا البرتغالي.
ملأ سيلفا الفراغ الذي تركه مواطنه جوزيه مورينيو العائد إلى ريال مدريد، والذي سبق أن صرّح أربيلوا بأنه لن يعمل تحت قيادته، وقال أربيلوا في بيان: «إنه لشرف عظيم لي أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع نادي فولهام، أقدم نادٍ في لندن».
وتميزت فترة أربيلوا القصيرة كمدرب لريال بالخروج المبكر من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا على يد ألباسيتي من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى عدة هزائم مؤلمة في الدوري الإسباني أنهت آماله في الفوز باللقب.

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