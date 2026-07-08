كأس العالم 2026: المغرب يطرق أبواب المربع الذهبي



بوسطن (د ب أ)

يحلم منتخب المغرب بمعانقة المجد من جديد ومواصلة مسيرته الرائعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث يرغب في التأهل للدور قبل النهائي في المونديال للنُّسخة الثانية على التوالي، حينما يلتقي مع نظيره الفرنسي، غداً الخميس، بدور الثمانية للمسابقة.

ويسعى منتخب المغرب لتكرار إنجازه التاريخي الذي حققه قبل 4 سنوات، حينما كان أول فريق عربي وأفريقي يصعد للدور قبل النهائي في كأس العالم، قبل أن يحصل على المركز الرابع في النهاية.

وأصبح منتخب المغرب هو الممثل الوحيد للكُرتين العربية والأفريقية في المونديال، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 للبطولة، أمس الثلاثاء، عقب خسارته المثيرة للجدل 2/ 3 أمام منتخب الأرجنتين.

ولا يزال منتخب المغرب يبحث عن تحقيق انتصاره الأول على فرنسا، حيث التقى المنتخبان في 6 مواجهات، حقق منتخب (الديوك) الفوز خلالها في 4 مباريات، بينما خيّم التعادل على مباراتين، من بينها في لقاء ودي حسمه منتخب (أسود الأطلس) بركلات الترجيح ضمن بطولة الملك الحسن الثاني الودية عام 1998.

وأقيمت المباراة الرسمية الوحيدة بينهما في المونديال الماضي عام 2022 بقطر، حيث انتهت مسيرة المغاربة الرائعة في تلك النهائيات بالخسارة صفر/ 2 في المربع الذهبي.

وحافظ منتخب المغرب على سجلّه خالياً من الهزائم في خمس مباريات متتالية بالمونديال قبل مواجهة المنتخب الفرنسي، مواصلا بذلك كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الأفريقية.

ويتواجد رجال المدرب محمد وهبي في المركز السابع عالمياً حالياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، فيما تواجد الفريق في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، ضمن مرحلة المجموعات للبطولة، التي ضمّت البرازيل واسكتلندا وهايتي.

ويخوض المنتخب المغربي المواجهة المقبلة دون أن يتلقّى أي هزيمة في 10 مباريات متتالية، منذ نهائي كأس الأمم الأفريقية المثير للجدل في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن مواصلة هذا السجل ربما تُمثِّل أصعب اختبار للفريق حتى الآن.

وتحوم الشكوك بشأن جاهزية إسماعيل صيباري، الوافد الجديد لفريق بايرن ميونيخ الألماني، الذي تألق خلال دور المجموعات، بعدما تم استبداله مبكراً أمام كندا بداعي الإصابة.

وربما تعني إصابة صيباري بإجهاد في أوتار الركبة أن رحيمي سيحل محلّه في قيادة خط الهجوم خلال المباراة، بينما يبقى أن نرى ما إذا كان قلب الدفاع شادي رياض لائقاً تماماً للقاء بعد أن تم إفساح المجال لمشاركة رضوان حلحال في المباراة الأخيرة.

وبعد صناعته هدفين في مرمى كندا، يحمل صانع الألعاب البارز براهيم دياز الرقم القياسي كأكثر لاعب أفريقي تقديماً للتمريرات الحاسمة في كأس العالم، بعدما قام بصناعة 4 أهداف لزملائه في النسخة الحالية للمسابقة، علماً بأنه ساهم في تسجيل 10 أهداف للمغرب هذا العام بمختلف البطولات.

من جانبه، يطمح المنتخب الفرنسي، الفائز باللقب عامي 1998 و2018، إلى بلوغ قبل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، لكن المهمة لن تكون سهلة على فريق المدرب ديدييه ديشان، وكشّر منتخب فرنسا عن أنيابه مبكراً، بعدما تربّع على قمة المجموعة التاسعة، عقب فوزه في لقاءاته الثلاثة على السنغال والعراق والنرويج، ليحصل على 9 نقاط، وتأهل عن جدارة للأدوار الإقصائية.

ولم يجد منتخب فرنسا صعوبة في اجتياز عقبة منتخب السويد بدور الـ32 بعدما تغلّب عليه 3/ صفر، على عكس مواجهته في دور الـ16 ضد باراجواي، التي حسمها بهدف نظيف من ركلة جزاء، سجّلها نجمه كيليان مبابي، ليصل إجمالي أهدافه في النُّسخة الحالية للمونديال إلى 13 هدفاً حتى الآن.