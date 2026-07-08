الأربعاء 8 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس العالم 2026: بيان غاضب جداً من الاتحاد المصري

كأس العالم 2026: بيان غاضب جداً من الاتحاد المصري
8 يوليو 2026 11:34

 

القاهرة (رويترز)

أخبار ذات صلة
كأس العالم 2026: إسبانيا تقترب من المجد العالمي بدفاع لا يُقهر
دموع ميسي وخروج مصر يشعلان ربع نهائي كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة


أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في المباراة التي خسرها المنتخب الوطني 3-2 ​أمام الأرجنتين في دور الستة عشر لكأس العالم أمس الثلاثاء، وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء «يعرب الاتحاد المصري ⁠لكرة القدم عن بالغ استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي ​أدار مباراة مصر والأرجنتين أمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ​لوتيكسيه، ‌ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية ⁠حكم الفيديو المساعد، ​والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء، ويؤكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة».
وفرطت مصر في تقدمها 2-صفر بعد أن سجلت هدفاً واحداً في كل شوط عن طريق ياسر إبراهيم ​ومصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، لتستقبل ثلاثية في آخر عشر دقائق وتفقد فرصة التقدم إلى دور الثمانية.
وأثار الحكم الفرنسي استياء الجهاز الفني لمنتخب مصر لإلغائه هدفاً لزيكو في الدقيقة 62، لكن هذا الهدف الذي جاء بعد ‌هجمة رائعة بفضل مهارة هيثم حسن ​وتمريرة محمد صلاح، ألغي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، التي وجدت أن مروان عطية ارتكب خطأ ضد ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة.
كما رفض الرجوع ​إلى تقنية الفيديو من ‌أجل ⁠احتساب ركلة ‌جزاء لصالح صلاح لترتد الكرة بهدف ‌الفوز للأرجنتين في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأضاف البيان: «رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن ⁠الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائماً، بعد أن أظهروا التزاماً ​وروحاً قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرّفة لكرة القدم المصرية».
ووجه حسام حسن مدرب مصر انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد الخسارة واتهمه بمحاباة حامل اللقب لاعتبارات تسويقية.

الاتحاد المصري
الاتحاد المصري لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم
كأس العالم
منتخب الأرجنتين
ميسي
آخر الأخبار
لتعزيز بيانات التشغيل الذكية «بريسايت» توقّع مذكرة تعاون مع وزارة النقل في كازاخستان
اقتصاد
لتعزيز بيانات التشغيل الذكية «بريسايت» توقّع مذكرة تعاون مع وزارة النقل في كازاخستان
اليوم 15:24
«كيزاد» تستضيف مؤتمر «تاتش داون ميدل إيست 2026» في أبوظبي
اقتصاد
«كيزاد» تستضيف مؤتمر «تاتش داون ميدل إيست 2026» في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 15:22
غُرف دبي تطلق «منصة تمكين الشركات»
اقتصاد
غُرف دبي تطلق «منصة تمكين الشركات» لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال
اليوم 15:21
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: 177.3 مليار درهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات خلال عام 2025
اليوم 15:04
كأس العالم 2026: إسبانيا تقترب من المجد العالمي بدفاع لا يُقهر
الرياضة
كأس العالم 2026: إسبانيا تقترب من المجد العالمي بدفاع لا يُقهر
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©