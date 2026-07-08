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«مكرم» يحقق أفضل توقيت في اليوم السادس لمهرجان العين للهجن

«مكرم» يحقق أفضل توقيت في اليوم السادس لمهرجان العين للهجن
8 يوليو 2026 11:57

 

العين (الاتحاد)
تواصلت لليوم السادس على التوالي منافسات النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن في ميدان الروضة بمدينة العين، وخُصّصت المنافسات لسن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن في مختلف الأشواط.
وافتتحت «خلابه» المملوكة لسعيد راشد بن سلطان الغرياني السباقات بحصدها لقب الشوط الأول، بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 4:33:36، وفي الشوط الثاني، انتزع «مكرم» المملوك لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي صدارة الشوط، محققاً أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعدما سجل زمناً مميزاً بلغ 4:29:35.
وطارت «ملامح» لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي بناموس الشوط الثالث، بعدما قطعت مسافة الشوط بتوقيت 4:34:64، فيما تألقت «قماري» لسلطان محمد سلطان بن شاهين العواني، وكسبت ناموس الشوط الرابع بزمن 4:34:16.
وفازت «نجاح» لبطي مسلم الزفنه بن مسلم العامري بالشوط الخامس، بعدما وصلت إلى خط النهاية بتوقيت 4:31:79، وأحرزت «مهابه» لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي ناموس الشوط السادس، بعدما أنهت مراحل الشوط بتوقيت 4:36:79.
وفي الشوط السابع، انتزع «الهارب» لصالح أحمد بن هويل العامري المركز الأول بزمن 4:35:04، قبل أن تحقق «لمسه» لسهيل سعيد بن ذويب العامري الفوز في الشوط الثامن بتوقيت 4:39:56.
وانتصرت «قصايد» لحسين سالم بن حسين شغيل الهاجري على منافسيها بإحرازها لقب الشوط التاسع بزمن 4:35:38، فيما طار «العاير» لمحسن مبخوت بن غانم المنهالي بناموس الشوط العاشر، بعدما سجل 4:31:41.
وفي الشوط الحادي عشر، فازت «شواهين» لسلطان سعيد بن علي الشامسي بتوقيت 4:46:02، بينما أحرزت «وسام» لحمد محمد سالم بن جهويل سعد لقب الشوط الثاني عشر بزمن 4:40:54.
وانتزع «الهيوب» لسعيد راشد بن حمود الدرعي صدارة الشوط الثالث عشر، بعدما سجل 4:33:40، قبل أن تحقق «تفسير» لسلطان سيف بن حميد حارب الشامسي الفوز في الشوط الرابع عشر بتوقيت 4:39:05.

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واختتم «حشيم» المملوك لمحمد عويضه بن حمد العامري منافسات الفترة الصباحية بإحرازه لقب الشوط الخامس عشر، بعدما أنهى السباق بزمن بلغ 4:36:87

الهجن
سباقات الهجن
مهرجان العين لسباقات الهجن
سباقات الهجن العربية الأصيلة
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