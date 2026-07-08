«مكرم» يحقق أفضل توقيت في اليوم السادس لمهرجان العين للهجن

العين (الاتحاد)

تواصلت لليوم السادس على التوالي منافسات النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن في ميدان الروضة بمدينة العين، وخُصّصت المنافسات لسن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن في مختلف الأشواط.

وافتتحت «خلابه» المملوكة لسعيد راشد بن سلطان الغرياني السباقات بحصدها لقب الشوط الأول، بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 4:33:36، وفي الشوط الثاني، انتزع «مكرم» المملوك لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي صدارة الشوط، محققاً أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعدما سجل زمناً مميزاً بلغ 4:29:35.

وطارت «ملامح» لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي بناموس الشوط الثالث، بعدما قطعت مسافة الشوط بتوقيت 4:34:64، فيما تألقت «قماري» لسلطان محمد سلطان بن شاهين العواني، وكسبت ناموس الشوط الرابع بزمن 4:34:16.

وفازت «نجاح» لبطي مسلم الزفنه بن مسلم العامري بالشوط الخامس، بعدما وصلت إلى خط النهاية بتوقيت 4:31:79، وأحرزت «مهابه» لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي ناموس الشوط السادس، بعدما أنهت مراحل الشوط بتوقيت 4:36:79.

وفي الشوط السابع، انتزع «الهارب» لصالح أحمد بن هويل العامري المركز الأول بزمن 4:35:04، قبل أن تحقق «لمسه» لسهيل سعيد بن ذويب العامري الفوز في الشوط الثامن بتوقيت 4:39:56.

وانتصرت «قصايد» لحسين سالم بن حسين شغيل الهاجري على منافسيها بإحرازها لقب الشوط التاسع بزمن 4:35:38، فيما طار «العاير» لمحسن مبخوت بن غانم المنهالي بناموس الشوط العاشر، بعدما سجل 4:31:41.

وفي الشوط الحادي عشر، فازت «شواهين» لسلطان سعيد بن علي الشامسي بتوقيت 4:46:02، بينما أحرزت «وسام» لحمد محمد سالم بن جهويل سعد لقب الشوط الثاني عشر بزمن 4:40:54.

وانتزع «الهيوب» لسعيد راشد بن حمود الدرعي صدارة الشوط الثالث عشر، بعدما سجل 4:33:40، قبل أن تحقق «تفسير» لسلطان سيف بن حميد حارب الشامسي الفوز في الشوط الرابع عشر بتوقيت 4:39:05.

واختتم «حشيم» المملوك لمحمد عويضه بن حمد العامري منافسات الفترة الصباحية بإحرازه لقب الشوط الخامس عشر، بعدما أنهى السباق بزمن بلغ 4:36:87