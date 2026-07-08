«يو إف سي» تضيف نزالين جديدين في تحدي أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «يو إف سي»، المنظمة العالمية الرائدة في فنون القتال، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إضافة نزالين جديدين إلى ليلة النزال من يو إف سي: أنكالايف ضد راونتري جونيور، التي تُقام يوم السبت 25 يوليو في الاتحاد أرينا على جزيرة ياس.

وفي أول ظهور يترقبه الجمهور بشغف، يخوض بطل الوزن الخفيف الذي لم يُهزم، ماجوميد «تشانكو» زاينوكوف (8 انتصارات من دون أي هزيمة، من مخاتشكالا، داجستان، روسيا) نزالاً منتظراً يجمعه بالمنافس الصاعد داميان رزيبيكي (10 انتصارات من دون أي هزيمة، بولندا)، في مواجهة بين مقاتلَين لم يذوقا طعم الخسارة.

وكان زاينوكوف، المقاتل البارع في رياضة المواي تاي، قد انتزع عقده مع «يو إف سي»، بفوزه بقرار إجماعي من الحكّام في سلسلة المتنافسين التي ينظّمها دانا وايت، ويسعى الآن إلى مواصلة سجلّه المثالي في مواجهة المقاتل البولندي، الذي حقق تسعة انتصارات بالضربة القاضية أو الإخضاع من أصل عشرة انتصارات في مسيرته الاحترافية.

كما تشهد الأمسية نزالاً مثيراً في وزن الوِلتر يجمع بين سانتياغو بونزينيبيو (31 انتصار - 9 هزائم، من بيونيس آيرس، الأرجنتين) وسام باترسون (13 انتصار، هزيمتان، من واتفورد، إنجلترا). ويعود بونزينيبيو إلى أبوظبي للمرة الأولى منذ عام 2021، ساعياً إلى إضافة انتصار جديد يعزّز سجلّه، فيما يتطلع باترسون إلى البناء على زخم الفوز في أربع من مشاركاته الخمس الأخيرة في «يو إف سي».

ويتصدر الحدثَ نزالٌ حاسمٌ في الوزن نصف الثقيل، يجمع بين بطل الوزن نصف الثقيل السابق في يو إف سي والمصنّف الأول ماجوميد أنكالايف (21-2-1، مخاتشكالا، داجستان، روسيا)، والمصنّف الخامس خليل راونتري جونيور (15-7، ونزال واحد بلا نتيجة، لاس فيغاس، نيفادا)، حيث يسعى الفائز إلى الاقتراب خطوة من فرصة المنافسة على لقب يو إف سي.