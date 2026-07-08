«ريبلز رومانس» لجودلفين يتصدر ترشيحات سباق أميرة ويلز



عصام السيد (أبوظبي)

يُعتبر الحصان «ريبلز رومانس» لجودلفين المرشّح الأوفر حظاً للفوز، بنسبة 1/1، في سباق أميرة ويلز للفئة الثانية، الذي سيُقام يوم غدٍ الخميس في مضمار نيوماركت بإنجلترا، ويخوض هذا الحصان البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي جاب العالم، سباقه الأول مع فريق المدرب تشارلي أبلبي في اليوم الافتتاحي لمهرجان نيوماركت يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ فوزه بسباق من الفئة الثانية في ميدان في فبراير، ويشاركه في السباق زميله في الإسطبل «أرابيان كراون».

ويُعتبر الحصان «كونفرجنت»، الفائز بسباق جون بورتر، المنافس الأبرز وفقاً لتوقعات الترشيحات، حيث يسعى للعودة إلى المسار الصحيح بعد أدائه المخيّب للآمال في النُّسخة الأخيرة من سباق كأس التتويج في إبسوم.

ويكتمل السباق بالحصان «ألميريك»، الذي سيخوض سباقاً لمسافة ميل ونصف بقيادة المدرب أندرو بالدينج، والحصان «تينابيليتي»، الفائز بسباق جودوود المصنف، بقيادة ويليام هاجاس.

ويتقدم ممثل جودلفين «إنر سيتي بلوز»، ابن «بلو بوينت»، إلى مستوى أعلى في سباق جولاي ستيكس (فئة2)، بعدما تغلّب بارتياح في ظهوره الأول في يورك الشهر الماضي على جوادين حققا الفوز لاحقاً.

ويسعى «ديل مارو» إلى مواصلة تطوره في سباق بحرين تروفي (فئة3)، وكان الجواد البالغ من العمر 3 سنوات قد خسر بفارق أنف في كوكيد هات ستيكس (ليستد) بمضمار جوودوود في مايو، ثم خسر بالفارق نفسه عند خوضه مسافة تحمّل للمرة الأولى في كوينز فاز (فئة2) في رويال آسكوت.

ويعود «وايلد ديزرت»، وصيف سمر ستيكس (فئة1)، إلى المنافسات في 2026 بإشراف شارلي أبلبي في سباق سير هنري سيسيل ستيكس (ليستد)، فيما يشارك أيضاً في سباق الميل نفسه «موريس دانسر»، ثالث جيرسي ستيكس (فئة3)، بإشراف جون وثيدي جوسدن.

وفي نفس السياق ستتغيب المهرة «تولين» عن سباق «تاترسالز سيبتر سيشنز فالموث ستيكس» في نيوماركت يوم الجمعة، لتختار بدلاً من ذلك المشاركة في سباق أسهل في أسكوت في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقدّمت المهرة، المملوكة لشادويل، أداءً رائعاً في جميع مشاركاتها الثلاث هذا الموسم، حيث احتلت المركز الثاني في سباق «فريد دارلينج» في نيوبري، والسادس في سباق «ألف جينيز»، قبل أن تتفوق على المهرتين المتميزتين «بريسايز» و«ترو لوف» التابعتين للمدرب أيدان أوبراين، عندما حلّت في المركز الثاني في سباق «كورونيشن ستيكس» في رويال آسكوت.

وكانت «تولين» مرشّحة بقوة للفوز بسباق المجموعة الأولى يوم الجمعة، لكن المدرب أوين بوروز كشف أنها لن تشارك في هذا السباق.