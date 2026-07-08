اختتام بطولة النخبة العربية للأكاديميات في دبي

دبي (الاتحاد)

اختُتمت، بنجاح كبير، منافسات «بطولة النخبة العربية لأكاديميات كرة القدم»، التي نظّمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة دلتا، الشريك التشغيلي للبطولة، بمشاركة واسعة للأكاديميات والأندية الرياضية من مختلف الدول العربية، في تظاهرة رياضية شهدت مستويات فنية عالية وروحاً تنافسية متميزة، وأسهمت في تعزيز مكانة دبي وجهةً إقليميةً لتطوير واستقطاب المواهب الرياضية.

شهدت البطولة، التي أقيمت منافساتها في مدينة دبي الرياضية وملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، مشاركة واسعة بلغت 1230 لاعباً يمثّلون 72 فريقاً من 42 أكاديمية من مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والجمهورية اللبنانية، إلى جانب نخبة من الأكاديميات وفرق المراحل السنية من دبي وأبو ظبي. وتنافست الفرق ضمن الفئات العمرية من تحت 9 سنوات إلى تحت 14 سنة، حيث خاضت 225 مباراة على مدى خمسة أيام اتسمت بالإثارة والندية وروح المنافسة الإيجابية.

وعكست البطولة المستوى الفني المتطور لكرة القدم في المنطقة، وأسهمت في توفير منصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز التنافس بين الأكاديميات، بما ينسجم مع أهدافها في دعم مسيرة تطوير كرة القدم للفئات السنية، وترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً لاستضافة بطولات الفئات العمرية على المستوى الإقليمي.

أكد أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية، في مجلس دبي الرياضي، أن بطولة النخبة العربية للأكاديميات تمتلك قدرات تطويرية مستقبلية واعدة تؤهلها لتكون حدثاً رياضياً عربياً بامتياز خلال الفترة الصيفية. وأوضح أن البطولة تُشكِّل محطة إعداد مثالية لفرق المراحل السنية، تحضيراً لمسابقات الموسم الرياضي الجديد، وتلعب دوراً محورياً في اكتشاف المواهب الرياضية الشابة القادمة بقوة لساحة كرة القدم.

وأضاف المهري أن هذا الحدث يسهم بشكل مباشر في زيادة عدد المباريات التنافسية التي يخوضها اللاعبون سنوياً، ويدعم فرص الاحتكاك وتبادل الخبرات مع مدارس رياضية وكروية متنوعة. وربط مدير إدارة المواهب الرياضية هذه المخرجات بالأهداف الاستراتيجية لـ «خطة دبي للرياضة 2033»، الرامية إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وصناعة أبطال المستقبل وفق أعلى المعايير الدولية، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز الرياضي.

وحضر مراسم تتويج الفرق واللاعبين، عادل البناي، رئيس قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، حيث أسفرت منافسات فئة تحت 9 سنوات عن تتويج أكاديمية «ستار» من دولة الإمارات بلقب الدرجة الأولى، بينما نالت أكاديمية «الفريج» الإماراتية لقب الدرجة الثانية. وفي منافسات فئة تحت 10 سنوات، حصد فريق «السيب» من سلطنة عمان المركز الأول في الدرجة الأولى، وذهب لقب الدرجة الثانية لصالح فريق «SSC» الكويتي.

أما في فئة تحت 11 سنة، فقد انتزعت أكاديمية «سفينتين فور» الكويتية صدارة الدرجة الأولى، وحققت أكاديمية «فيرست ستار» الإماراتية لقب الدرجة الثانية. وتواصلت الإثارة في منافسات تحت 12 سنة، التي أسفرت عن تتويج أكاديمية «جراند سبورت» الكويتية بلقب الدرجة الأولى، وحصول فريق «OLE FK» البحريني على لقب الدرجة الثانية.

وفي الفئات العمرية المتقدمة، حسم فريق «فورزا» الإماراتي لقب الدرجة الأولى لفئة تحت 13 سنة، فيما ذهب لقب الدرجة الثانية لفريق «السيب» العماني. واختُتمت النتائج بمنافسات فئة تحت 14 سنة، حيث تُوِّج فريق «الجوهرة» العماني بطلاً للدرجة الأولى، وحصل فريق «القرم» الإماراتي على لقب الدرجة الثانية.