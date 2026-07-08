مباراة مصر والأرجنتين بعيون نجوم العالم: «سرقة في وضح النهار»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

في الوقت الذي تحوّلت فيه قرارات الحَكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير في مباراة مصر والأرجنتين إلى القضية التحكيمية الأكثر إثارة للجدل في كأس العالم 2026، وانهالت عليه الانتقادات من وسائل الإعلام العالمية، واختفى من منصة «إنستجرام» بعد موجة غضب واسعة من الجماهير المصرية ومشجّعين من مختلف أنحاء العالم، بدا المشهد مختلفاً تماماً في الصحافة الفرنسية، التي دافعت عن أدائه واعتبرت معظم قراراته صحيحة.

وألغى ليتكسير هدفاً للمنتخب المصري بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كما لم يحتسب مطالبة «الفراعنة» بركلة جزاء في الهجمة التي سبقت الهدف الأرجنتيني الثالث، وهي القرارات التي فجّرت موجة واسعة من الجدل، ودفعت وكالات الأنباء والصحف العالمية إلى تخصيص مساحات كبيرة لتحليل الحالات التحكيمية المثيرة، وسط انتقادات حادة لاستخدام تقنية الفيديو.

وامتدّ الجدل إلى كبار نجوم اللعبة، إذ وصف البرتغالي جوزيه مورينيو ما حدث بأنه «سرقة في وضح النهار»، مضيفاً: «من العار ما أصبحت عليه كرة القدم»، وقال الإنجليزي آلان شيرر: «ما حدث هراء.. إما أن تكون كلتا الحالتين خطأ أو لا يكون أي منهما خطأ»، فيما أكد واين روني أن «من المخيّب رؤية الـVAR يصمت في هذا القرار»، بينما قال روي كين: «سئمت من رؤية الـVAR.. يتصرف بشكل انتقائي».

وفي خضم هذه العاصفة، منحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الحكم فرانسوا ليتكسير تقييماً بلغ 6 من 10، معتبرة أنه نجح في إدارة مباراة «بالغة الصعوبة»، رغم الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي سبقته منذ إعلان تعيينه لإدارة اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليتكسير حافظ على هدوئه طوال المباراة، واحتسب ركلة جزاء صحيحة للأرجنتين، كما ألغى هدف مصر بعد مراجعة تقنية الفيديو، معتبرة أن لاعب المنتخب المصري ارتكب مخالفتين ضد ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة، وهو ما استوجب إلغاء الهدف.

كما رأت «ليكيب» أن مطالبة المنتخب المصري باحتساب ركلة جزاء قبل الهدف الأرجنتيني الثالث لم تكن تستوجب تدخلاً جديداً من تقنية الفيديو، لأن الاحتكاك بين جوليان ألفاريز ومحمد صلاح لم يصل إلى مستوى «الخطأ الواضح والصريح» الذي يُبرر مراجعة اللقطة.

وكانت الصحافة الفرنسية قد رصدت قبل المباراة حالة القلق التي سيطرت على وسائل الإعلام والجماهير الأرجنتينية عقب تعيين طاقم تحكيم فرنسي للمواجهة، إذ تحدّثت صحف أرجنتينية عن «طاقم تحكيم فرنسي ذي ماضٍ مثير للجدل»، وربطت بين التعيين وقضية لاعب بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، التي أدارها ليتكسير في دوري أبطال أوروبا، وسط اتهامات متداولة بإمكانية تأثره في مباراة قد تفتح الطريق أمام فرنسا في البطولة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تختلف فيها الصحافة الفرنسية مع الانتقادات التحكيمية في المونديال، إذ كانت قد شنّت هجوماً عنيفاً على الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف بعد إدارته مباراة فرنسا وباراجواي في ثُمن النهائي، والتي انتهت بفوز «الديوك» بهدف من ركلة جزاء سجّلها كيليان مبابي.

ومنحت «ليكيب» الحكم الأوزبكي تقييماً متدنياً بلغ 1 من 10، وهو ثالث أسوأ تقييم تمنحه الصحيفة لحَكم خلال العِقد الأخير، معتبرة أنه فقد السيطرة على المباراة وسمح للاعبي باراغواي باستخدام ما وصفته بـ«الحيل المظلمة» من إضاعة للوقت، واستفزازات، واحتكاكات متكررة دون اتخاذ قرارات حازمة.

كما وصفت صحيفة «لو فيجارو» أداء تانتاشيف بـ«الكارثي»، معتبرة أنه لم يكن على مستوى إدارة مباراة إقصائية في كأس العالم، خاصة بعدما أنهى منتخب باراغواي اللقاء من دون أي بطاقة صفراء، مقابل ثلاث بطاقات حصل عليها لاعبو فرنسا، رغم كثرة التدخلات العنيفة ومحاولات تعطيل اللعب.

وامتدت تداعيات مباراة مصر والأرجنتين إلى الدور ربع النهائي، إذ ربطت الصحافة الفرنسية بين الجدل الذي رافق تعيين ليتكسير لإدارة مواجهة «الفراعنة» و«التانجو»، وقرار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إسناد مباراة فرنسا والمغرب إلى الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو.

واعتبرت وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا الاختيار يعكس حرص اللجنة على تأكيد حياديتها في توزيع المباريات، بعدما أصبح الحكم الفرنسي محور واحدة من أكثر القضايا التحكيمية إثارة للنقاش في النسخة الحالية من كأس العالم، وسط ضغوط إعلامية وجماهيرية غير مسبوقة أحاطت بأدائه في مواجهة مصر والأرجنتين.