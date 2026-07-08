كأس العالم 2026: إسبانيا تقترب من المجد العالمي بدفاع لا يُقهر



معتز الشامي (أبوظبي)

تواصل إسبانيا مشوارها في كأس العالم 2026 بثقة كبيرة بعد بلوغها الدور ربع النهائي، إثر فوزها على البرتغال، لتصبح على بُعد 3 انتصارات فقط من التتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخها، وإذا كانت نُسخة 2010 قد ارتبطت بأسلوب «التيكي تاكا» والهجوم الساحر، فإن النُّسخة الحالية تستند إلى قوة دفاعية غير مسبوقة، قد تكون مفتاح العودة إلى منصة التتويج.

وفي مونديال جنوب أفريقيا 2010، صنعت إسبانيا تاريخها الأول بقيادة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وديفيد فيا، ومع الاعتماد على القاعدة الأساسية لفريق برشلونة والخبرة التكتيكية للمدرب فيسنتي ديل بوسكي، تُوِّجت باللقب بالفوز على هولندا.

واليوم، وبعد مرور 16 عاماً، تقترب إسبانيا من تحقيق إنجاز جديد، لكن هذه المرة بفضل صلابتها الدفاعية أكثر من قوّتها الهجومية.

ورغم امتلاك المنتخب الإسباني مجموعة من أبرز المواهب الهجومية، يتقدّمهم ميكيل أويارزابال، الذي سجّل 17 هدفاً في آخر 17 مباراة بدأها أساسياً مع «لا روخا»، وعودة لامين يامال إلى كامل جاهزيته، إلى جانب قيادة بيدري لوسط الملعب، بدعم من رودري، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، فإن الدفاع كان السلاح الأبرز للفريق.

وبلغ منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي الدور ربع النهائي دون أن يستقبل أي هدف، ليصبح المنتخب الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة في البطولة.

كما أصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم إيطاليا في مونديال 1990 وسويسرا بين نسختي 2006 و2010.

وامتدّ مسلسل الشباك النظيفة إلى 10 ساعات و9 دقائق، منذ التعادل السلبي مع المغرب في دور الـ16 من مونديال 2022، وهي المباراة التي تأهل خلالها المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

ويقف الحارس أوناي سيمون في مقدمة هذا الإنجاز، بعدما رفع رقمه القياسي إلى 609 دقائق متتالية دون استقبال أي هدف في كأس العالم.

وبذلك تجاوز سيمون الرقم السابق للإيطالي والتر زينجا (517 دقيقة)، كما تخطّى الرقم المسجَّل باسم مواطنه إيكر كاسياس (476 دقيقة)، ويقود خط الدفاع الثنائي إيميريك لابورت وباو كوبارسي، بينما يشغل بيدرو بورو ومارك كوكوريا طرفي الدفاع.

ومنذ التتويج بكأس العالم 2010، احتفظت إسبانيا بلقب كأس أوروبا عام 2012، لكنها عانت في مشاركاتها اللاحقة بالمونديال، بعدما ودّعت مرتين من دور المجموعات، ثم خرجت من أول أدوار خروج المغلوب قبل 4 سنوات.

لكن عودتها إلى البطولة الحالية، بصفتها حاملة لقب أوروبا، أعادت الثقة بقدرتها على المنافسة على اللقب العالمي.

وقبل التفكير في مواجهة محتملة مع فرنسا، يتطلع منتخب لويس دي لا فوينتي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي، الجمعة، في اختبار جديد لصلابة الدفاع الذي أصبح عنواناً لمسيرة إسبانيا في مونديال 2026.

من «التيكي تاكا» التي صنعت مجد 2010 إلى الدفاع الذي يحطّم الأرقام القياسية في 2026، تبدو إسبانيا وكأنها تُعيد كتابة طريقها نحو المجد العالمي بأسلوب مختلف.