كريستيانو رونالدو نهاية أسطورة بـ 6 مونديالات و11 هدفاً



معتز الشامي (أبوظبي)

أسدل منتخب البرتغال الستار على مسيرة كريستيانو رونالدو في كأس العالم، بعدما ودّع مونديال 2026 بالخسارة أمام إسبانيا في دور الـ16، لتنتهي رحلة قائد البرتغال في البطولة بعد 6 مشاركات متتالية.

وخاض رونالدو 27 مباراة في نهائيات كأس العالم بين 2006 و2026، سجّل خلالها 11 هدفاً وقدّم تمريرتين حاسمتين، بمعدّل هدف كل 220 دقيقة، ومساهمة تهديفية كل 176 دقيقة.

شارك رونالدو لأول مرة في مونديال 2006 وهو في الـ21 من عمره، وسجّل هدفه الوحيد من ركلة جزاء أمام إيران، كما تعرّض لإصابة أمام هولندا في دور الـ16، قبل أن يعود للمشاركة أمام إنجلترا في ربع النهائي، وأنهت البرتغال البطولة بالخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي، وخاض 6 مباريات، سجّل خلالها هدفاً واحداً دون صناعة أهداف، بمعدّل هدف كل 484 دقيقة.

دخل رونالدو بطولة جنوب أفريقيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في العالم، لكنه قاد منتخبا أقل قوة من نسخة 2006. وسجّل هدفاً في الفوز 7-0 على كوريا الشمالية، قبل أن تخرج البرتغال من دور الـ16 أمام إسبانيا، بطلة البطولة لاحقاً، وخاض 4 مباريات، سجل هدفاً وصنع آخر، بمعدّل هدف كل 360 دقيقة، ومساهمة تهديفية كل 180 دقيقة.

ودخل رونالدو مونديال البرازيل بعد فوزه بالكرة الذهبية الثانية وتتويجه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، لكنه عانى من إصابة في الركبة. وخرجت البرتغال من دور المجموعات، رغم فوزها على غانا 2-1 وتسجيله هدفاً، بعدما خسرت أمام ألمانيا وتعادلت مع الولايات المتحدة. وخاض 3 مباريات، سجل هدفاً وصنع آخر، بمعدّل هدف كل 270 دقيقة، ومساهمة تهديفية كل 135 دقيقة.

استعاد رونالدو بريقه في مونديال 2018، بعدما قاد البرتغال إلى التعادل 3-3 أمام إسبانيا، بتسجيله ثلاثية، ثم أحرز هدف الفوز على المغرب، إلا أنه لم يسجّل بعد ذلك، وخرج المنتخب أمام أوروجواي في دور الـ16. وشارك في 4 مباريات، سجل 4 أهداف دون أي تمريرة حاسمة، بمعدل هدف كل 90 دقيقة.

في مونديال 2022، أصبح رونالدو أول لاعب يسجّل في 5 نُسخ مختلفة من كأس العالم بعدما هزّ شباك غانا، لكن تراجع مستواه دفع المدرب فرناندو سانتوس للاعتماد على جونزالو راموس في الأدوار الإقصائية، قبل أن تودّع البرتغال البطولة بالخسارة أمام المغرب في ربع النهائي، رغم مشاركة رونالدو بديلاً خاض 5 مباريات، سجّل هدفاً واحداً، دون صناعة أهداف، بمعدّل هدف كل 288 دقيقة.

شهدت بطولة 2026 مشواراً متقلّباً لرونالدو. استهلَّت البرتغال البطولة بالتعادل مع الكونغو، في مباراة كشفت خلافات مع بعض زملائه، قبل أن يستعيد الفريق توازنه بفوز كبير على أوزبكستان، سجّل فيه رونالدو هدفين. ولم يهز الشباك أمام كولومبيا، لتنهي البرتغال دور المجموعات في المركز الثاني. وفي الدور التالي سجّل هدف التعادل من ركلة جزاء أمام كرواتيا، قبل أن يخرج المنتخب أمام إسبانيا في دور الـ16، لتنتهي بذلك مسيرة رونالدو في كأس العالم بعد 6 مشاركات، و27 مباراة، و11 هدفاً، وتمريرتين حاسمتين.