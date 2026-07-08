خريج هارفارد يدخل تاريخ كأس العالم ويخرج منه بخطأ لن ينساه



معتز الشامي (أبوظبي)

ودّع منتخب الولايات المتحدة منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت لحظة حاسمة، تمثلت في الخطأ الذي ارتكبه الحارس مات فريز، وأسفر عن الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي، وهو الهدف الذي اعتبره اللاعب نقطة التحول التي أنهت عملياً آمال أصحاب الأرض في العودة إلى اللقاء.

وبينما كانت الولايات المتحدة تحاول تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، وقعت اللقطة التي غيّرت مسار المواجهة، ليجد فريز نفسه في قلب الحدث بعد واحدة من أصعب لحظات مسيرته الرياضية، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بلجيكا 2-1، بدا فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في أفضل فتراته خلال اللقاء، إلا أن كل شيء تغيّر في الدقيقة 57، عندما أرسلت كرة طويلة باتجاه شارل دي كيتيلير، ما دفع الحارس الأميركي مات فريز إلى مغادرة منطقة مرماه لمحاولة إبعادها، لكن الحارس تردد في التعامل مع الكرة، قبل أن ينجح المهاجم البلجيكي في استخلاصها منه، لتبقى الكرة حرة أمام هانز فاناكين، الذي سددها من مسافة بعيدة نحو المرمى الخالي مسجلاً الهدف الثالث لبلجيكا، الذي جعل المباراة تقترب من الحسم.

وتحدث فريز عن تلك اللحظة بعد المباراة قائلاً: «هذا مؤلم. هذه اللحظة تؤلمني أكثر من أي لحظة أخرى في حياتي»، معبراً عن حجم الإحباط الذي شعر به بعد الخطأ.

وبعيداً عن كرة القدم، يحمل فريز قصة استثنائية على المستوى الأكاديمي. فالحارس البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يلعب في صفوف نادي نيويورك سيتي في الدوري الأميركي، أصبح خلال الأسابيع الماضية أول رجل يحمل شهادة من جامعة هارفارد يشارك في نهائيات كأس العالم، وسبقته إلى هذا الإنجاز جوزفين هاسبو، الطالبة في الجامعة نفسها، عندما شاركت مع منتخب الدنمارك في كأس العالم للسيدات عام 2023.

وتخرج فريز في جامعة هارفارد عام 2022 حاصلاً على شهادة في الاقتصاد، وذلك أثناء لعبه لفريق الجامعة لكرة القدم، بعدما كان أيضاً لاعباً في صفوف فيلادلفيا يونيون بالدوري الأميركي.

وقال الحارس في مقابلة سابقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «كانت تجربة فتحت أمامي آفاقاً جديدة، شهدت نقاشات فكرية على مستوى عالٍ للغاية، كما أتاحت لي التعرف على أشخاص من خلفيات وثقافات متنوعة، وهو ما وسع نظرتي إلى العالم».

ورغم مرارة الخروج، أكد فريز عزمه على تجاوز هذه اللحظة كما فعل طوال مسيرته. وقال في ختام تصريحاته: «من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل بسبب دوري في هذه اللقطة وخطئي في تقدير الهدف الثالث. هذا جزء من طبيعة مركز حراسة المرمى. كنت أتمنى لو أن تلك اللحظة والنتيجة كانتا مختلفتين».

وبين إنجاز أكاديمي غير مسبوق ومسيرة كروية لا تزال في بدايتها على الساحة العالمية، يبقى التحدي الأكبر أمام مات فريز هو تحويل أكثر لحظات مسيرته قسوة إلى نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر نضجاً.