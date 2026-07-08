زلاتكو يستقيل من تدريب كرواتيا

زغرب (أ ف ب)

أعلن زلاتكو داليتش المدرب الذي قاد منتخب كرواتيا إلى نهائي غير مسبوق في كأس العالم 2018 لكرة القدم، تركه منصبه بعد أيام قليلة من الخسارة أمام البرتغال في دور الـ32 من النسخة الأميركية الشمالية الحالية.وفشلت كرواتيا وصيفة نسخة 2018 وثالثة نسخة 2022، في بلوغ ثمن النهائي، بعدما سقطت في مباراة مثيرة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف لها بداعي التسلل، أمام البرتغال (1-2).

وقال المدرب البالغ 59 عاماً في بيان «إنه الوقت المناسب لوضع حد لهذه المغامرة المذهلة، أغادر وقلبي مفعم بالفخر بعدما أسهمت في أكبر إنجازات كرة القدم الكرواتية عبر تاريخها»، بدوره، قال رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ماريان كوستيتش في البيان عينه «سيظل اسم زلاتكو محفوراً إلى الأبد بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الكرواتية».