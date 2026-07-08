روضة السركال تنفرد بصدارة «الإمارات للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

انفردت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بصدارة منافسات السيدات بعد الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظّمها اتحاد الإمارات للشطرنج ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، محققةً العلامة الكاملة برصيد 5 نقاط، فيما فرضت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة هيمنتهنّ على منافسات فئة تحت 8 سنوات للإناث بحصد المركزين الأول والثاني مع ختام منافسات الفئة. وتُوِّجت الريم عيسى بلقب فئة تحت 8 سنوات للإناث بعد تحقيقها العلامة الكاملة برصيد 7 نقاط من 7 جولات، لتُحرز الميدالية الذهبية، فيما جاءت زميلتها نور راشد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ونالت الميدالية الفضية، بينما حلّت فاطمة سعيد الشحي، لاعبة نادي رأس الخيمة للفتيات، ثالثة برصيد 5 نقاط لتحصد الميدالية البرونزية. وتتواصل منافسات بقية الفئات، التي تقام بنظام 9 جولات، وسط صراع قوي على المراكز الأولى قبل الجولتين الأخيرتين. ففي فئة تحت 8 سنوات للأولاد، واصل سيف أحمد العلي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صدارة الترتيب برصيد 6.5 نقطة، يليه منصور المرزوقي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برصيد 6 نقاط، فيما يتقاسم المركز الثالث خمسة لاعبين برصيد 5 نقاط. وفي فئة تحت 10 سنوات للأولاد، حافظ محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على الصدارة برصيد 6.5 نقطة، متقدماً على عبدالرحمن صالح العلي، لاعب نادي الشارقة، وزايد العلي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، اللذين يملكان 6 نقاط لكل منهما. واقتربت جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، من حسم لقب تحت 10 سنوات للإناث، بعدما واصلت تحقيق العلامة الكاملة برصيد 7 نقاط، فيما جاءت حفصة عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة. وفي الفئة المفتوحة، يتقاسم أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج، وعبدالرحمن الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صدارة الترتيب برصيد 4.5 نقطة لكل منهما بعد خمس جولات، بينما جاءت موزة ناصر الشامسي ووافية درويش المعمري، لاعبتا نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثاني بمنافسات السيدات برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما تتقاسم الشقيقتان عهود عيسى وعنود عيسى، لاعبتا نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، المركز الرابع برصيد 3.5 نقطة لكل منهما، لتبقى المنافسة مفتوحة على لقب السيدات قبل الجولات الحاسمة.

