كين وبيلينجهام.. ثنائي إنجلترا الذهبي نحو الحلم الكبير!

معتز الشامي (أبوظبي)

فرض الثنائي هاري كين وجود بيلينجهام نفسيهما كأبرز عناصر قوة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، بعدما لعبا الدور الأهم في الفوز الصعب 3-2 على المكسيك في دور الـ16، ليقودا «الأسود الثلاثة» إلى ربع النهائي، وسط مؤشرات واضحة على أن طموحات الفريق في البطولة باتت ترتبط بشكل وثيق بما يقدمه النجمان داخل الملعب.

وشهد ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي إحدى أبرز لقطات مشوار إنجلترا في البطولة، عندما احتفل بيلينجهام، صاحب الهدف الأول، وكين معاً بعد انتهاء موجة احتفالات زملائهما، ووقفا جنباً إلى جنب وذراعاهما ممدودتان لتحية الجماهير الإنجليزية التي ساندت الفريق، في صورة أصبحت من أبرز مشاهد مونديال 2026.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة قوية أمام النرويج بقيادة إيرلينج هالاند في ربع النهائي، الأحد المقبل، بمدينة ميامي، وتكشف الإحصائيات مدى اعتماد إنجلترا على الثنائي الهجومي، حيث سجل كين وبيلينجهام 10 من أصل 11 هدفاً أحرزها المنتخب في البطولة، بينما جاء الهدف الوحيد الآخر عبر البديل ماركوس راشفورد خلال الفوز 4-2 على كرواتيا في المباراة الافتتاحية.

وسجل كين 6 أهداف، مقابل 4 أهداف لبيلينجهام، ما يعني أن الثنائي أسهم بنسبة 90.9% من إجمالي الإنتاج الهجومي للمنتخب الإنجليزي، وهي أعلى نسبة بين جميع المنتخبات التي لا تزال تنافس في البطولة.

وتأتي فرنسا في المركز الثاني، بعدما سجل كيليان مبابي 7 أهداف، وعثمان ديمبيلي 4 أهداف من أصل 14 هدفاً للمنتخب الفرنسي، بنسبة 78.6%.

وعلى مستوى الأهداف المتوقعة (xG)، يمثل كين 34.6% من إجمالي الأهداف المتوقعة لإنجلترا، فيما يسهم بيلينجهام بنسبة 20.3%، ليشكلا معاً 54.9% من إجمالي الخطورة الهجومية للفريق، كما نفّذ كين 23.8% من إجمالي تسديدات إنجلترا، و31.3% من التسديدات بين القائمين والعارضة، بينما أضاف بيلينجهام 28.1% من إجمالي التسديدات على المرمى، في مؤشر واضح على تأثيرهما الهجومي.