ستيوا بوخارست يقص شريط وديات الجزيرة في هولندا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتمد الجهاز الفني لفريق الجزيرة بقيادة الروماني كوزمين أولاريو برنامجاً يتضمن خوض ست مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا، ضمن تحضيرات «فخر أبوظبي» للموسم الرياضي 2026-2027، وافتتح الجزيرة سلسلة مبارياته الودية بمواجهة نادي إف سي إس بي الروماني «ستيوا بوخارست سابقاً» مساء اليوم، قبل أن يلتقي نادي زفوله الهولندي، أحد أندية الدوري الممتاز السبت المقبل.

ويتواصل البرنامج بمواجهة رويال شارلروا البلجيكي يوم 17 يوليو الجاري، ثم فيتيس أرنهيم الهولندي في اليوم التالي، قبل لقاء سينت ترايدن البلجيكي يوم 25 من الشهر نفسه، ويختتم الفريق مبارياته الودية أمام دي جرافشاب الهولندي.

ويواصل «فخر أبوظبي» معسكره الخارجي الذي انطلق في 3 يوليو الجاري، حيث يعمل الجهاز الفني على رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتجهيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، وشهدت فترة الإعداد استمرار النادي في ترتيب أوراقه، بعدما جدّد عقد الجناح الأنجولي فليسيو ميلسون حتى عام 2029، كما مدد عقد القائد علي خصيف حتى نهاية موسم 2026-2027، إلى جانب التعاقد مع الظهير الدولي روبين كانيدو بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادماً من الوحدة.

كما بدأ الجزيرة مرحلة جديدة بقيادة كوزمين أولاريو، الذي وقع عقداً يمتد حتى عام 2028، خلفاً للهولندي مارينو بوشيتش، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع الثنائي المصري محمد النني والفرنسي نبيل فقير، ويستمر معسكر الجزيرة حتى 27 يوليو الجاري، قبل العودة إلى أبوظبي، حيث سيخوض الفريق مباراة أو مباراتين وديتين إضافيتين، استعداداً لانطلاق موسمه الرسمي.

ويقص «فخر أبوظبي» شريط مشاركاته الرسمية بمواجهة الاتحاد السعودي يوم 11 أغسطس المقبل على استاد محمد بن زايد، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، في أول اختبار رسمي لكوزمين مع الفريق.