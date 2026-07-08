5 وديات أوروبية وعربية للعين في المعسكر الخارجي

معتز الشامي (أبوظبي)

يدشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، المتوّج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مرحلة الإعداد للموسم الجديد، عبر برنامج متكامل يجمع بين التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي، استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، بعد موسم تاريخي شهد التتويج بالثنائية المحلية وتحقيق عدد من الأرقام القياسية.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج بالتجمع الداخلي الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، وتتضمن الفحوصات الطبية، واختبارات اللياقة البدنية، إلى جانب انطلاق التدريبات اليومية، تمهيداً لدخول المرحلة الثانية من الإعداد.

ويغادر الفريق في 16 يوليو إلى المملكة المغربية، حيث يستهل مبارياته الودية بمواجهة اتحاد تواركة المغربي يوم 24 من الشهر نفسه، قبل التوجه إلى إسبانيا 27 يوليو لاستكمال المرحلة الرئيسية من المعسكر الخارجي.

ويتضمن برنامج المباريات الودية في إسبانيا أربع مواجهات أمام أندية أوروبية وعربية، تبدأ بمواجهة ألتشي الإسباني يوم 28 يوليو، ثم الدرعية السعودي في الثاني من أغسطس المقبل، وتولوز الفرنسي في الخامس من الشهر نفسه، قبل أن يختتم الفريق مبارياته بمواجهة أوساسونا الإسباني يوم 8 أغسطس، على أن تعود البعثة إلى الدولة في اليوم التالي.ويأتي برنامج الإعداد وفق رؤية فنية تستهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، ومنح الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين من خلال مباريات متنوعة المستويات والمدارس الكروية، بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد للموسم الجديد.