كوستيوك تضرب موعدا مع نوسكوفا في نصف نهائي ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

بلغت الأوكرانية مارتا كوستيوك الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها الأربعاء على الإيطالية جازمين باوليني، وصيفة نسخة 2024، بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2، لتضرب موعدا مع التشيكية ليندا نوسكوفا.ونجحت المصنفة الـ 13 عالميا في حسم اللقاء خلال 69 دقيقة فقط على الملعب الرئيسي، لتبلغ نصف نهائي إحدى بطولات الـ "جراند سلام" للمرة الثانية تواليا، بعد وصولها إلى المربع الذهبي في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.

وستواجه كوستيوك في نصف النهائي التشيكية نوسكوفا الفائزة على البلجيكية إليز ميرتنز 6-3 و7-5 من أجل حجز بطاقة العبور إلى أول نهائي لها في البطولات الكبرى.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما: "هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها على هذا الملعب الرائع، إنه حلم تحقق"، وأضافت: "كنت هنا قبل تسع سنوات كمشجعة أشاهد روجيه فيدرر، والعودة إلى هذا المكان كلاعبة أمر مذهل. مررت بجانب جدار الشرف وتوقفت للحظة لاستيعاب ما يحدث".