مصر و«التانجو».. فازت الأرجنتين وخسرت كرة القدم!

مصطفى الديب (أبوظبي)

جاءت أحداث مباراة منتخبي مصر والأرجنتين في دور الستة عشر من كأس العالم، لتشعل أجواء المونديال مجدداً، وتعيد الانتقادات الموجّهة للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القرارات التي يتخذها خلال البطولة، ووصل الأمر إلى اتهامه بتوجيه الكأس في اتجاه مُحدَّد من خلال تلك القرارات.

وبعد قرار الفيفا المثير للدهشة بتأجيل إيقاف لاعب منتخب أميركا فولارين بالجون، جاءت أحداث مباراة «الفراعنة» و«التانجو» لتستكمل مسيرة الانتكاسات في ظل الظلم التحكيمي البيّن الذي تعرّض له المصريون باعتراف العالم ونجومه.

ولم تتوقف موجة الانتقادات التي تعرّض لها الفرنسي فرانسوا ​لوتيكسيه حكم المواجهة عند حدِّ نجوم العالم أمثال جوزيه مورينيو وإبراهيموفيتش وبول سكولز وغيرهم من أساطير كرة القدم، ولكن جماهير الكرة في شتى أنحاء العالم انتقدت هذا الأداء وأكدت أن هناك توجيهاً مُحدَّداً للبطولة، وتعرّضت حسابات «الفيفا» على مختلف المنصات إلى هجوم شرس من الجماهير العادية التي صبّت غضبها تحديداً على رئيس الاتحاد جياني إنفانتيتو.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه استيائه من الأداء التحكيمي خلال المباراة، وقال في بيانه: «يُعرب الاتحاد المصري ⁠لكرة القدم عن بالغ استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي ​أدار مباراة مصر والأرجنتين بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ​لوتيكسيه، ‌ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية ⁠حكم الفيديو المساعد، ​والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجّهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء، ويؤكد الاتحاد تمسُّكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة».

وأثار الحكم الفرنسي استياء الجهاز الفني لمنتخب مصر لإلغائه هدفاً لزيكو في الدقيقة 62، لكن هذا الهدف الذي جاء بعد هجمة رائعة بفضل مهارة هيثم حسن ​وتمريرة محمد صلاح، أُلغي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، التي وجدت أن مروان عطية ارتكب خطأ ضد ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة، كما رفض الرجوع ​إلى تقنية الفيديو من ‌أجل ⁠احتساب ركلة ‌جزاء لصالح صلاح، لترتد الكرة بهدف ‌الفوز للأرجنتين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ووجّه حسام حسن، مدرب مصر، انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد الخسارة، واتهمه بمحاباة حامل اللقب لاعتبارات تسويقية، وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة، أن منتخبه تعرّض لظلم شديد، وقال: الفيفا يرفع شعار اللعب النظيف وما شهدناه لم يكن لعباً نظيفاً على الإطلاق، فقد تعرّضنا لظلم في أكثر من كرة، ويبدو أن هناك أموراً أخرى غير كرة القدم، هي التي تحسم الأمور، وأشاد حسن بما قدّمه لاعبوه خلال البطولة، مشيراً إلى أنه كان يأمل بمواصلة المسيرة، لكن المنتخب المصري خرج بفعل فاعل، على حد قوله.

أما على صعيد نجوم العالم، فقد كان البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، من أبرز المنتقدين لما حدث خلال مواجهة مصر والأرجنتين، ووصف في تحليله للمباراة ما حدث بأنه «سرقة في وضح النهار» وقال: تقنية الفار من المفترض أن تجلب العدالة، لا أن تُسبب الارتباك، اليوم بدا الأمر وكأن كل قرار مهم ذهب للأرجنتين».

كما انتقد لاعب منتخب فرنسا الأسبق باتريس إيفرا قرار إلغاء هدف مصر الثاني، قائلاً: «لقد سلبوا مصر الهدف الثاني، يستحوذ اللاعب المصري على الكرة ويسجل هدفاً رائعاً ثم يمكثون دقيقتين لإلغائه».

وهاجم أسطورة المنتخب الإنجليزي آلان شيرار مجريات اللقاء، معتبراً أن ما حدث لا يخدم العدالة الرياضية، وقال: «مباراة مصر والأرجنتين مسرحية، إذا كان فيفا يريد إهداء لقب كأس العالم لميسي فليمنحها له وليذهب باقي اللاعبين إلى منازلهم»، ووصف أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز المباراة بأنها واحدة من أسوأ الإدارات التحكيمية التي شاهدها، مؤكداً أنها أكبر سرقة كروية رأيتها، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها لم يتم اتخاذ قرار تحكيمي واحد لصالح مصر.أما جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، فأبدى خلال تحليل المباراة استغرابه من طريقة تعامل حكام الفيديو مع اللقطة، وقال: «لو حدثت تلك اللقطة في الدوري الإنجليزي أو الإسباني لما تمت العودة للفيديو، ولو تمّت العودة لما تم احتسابها خطأ».

وقال نجم مانشستر يونايتد الأسبق جاري نيفيل في تصريحات له عقب المباراة: هناك ازدواجية في التعامل مع الحالات التحكيمية، لو سجّل هدف زيكو لصالح الأرجنتين، فعلى الأغلب لن يتم إلغاؤه»

أما النجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، فقد عبّر عن دهشته لمحاباة الاتحاد الدولي للأرجنتين، وقال: لا أفهم كيف تحظى الأرجنتين دائماً بالأفضلية من قبل الفيفا، فقد تم إلغاء هدف صحيح لمصر ومنحوا الأرجنتين 8 ضربات جزاء في آخر 12 مباراة بكأس العالم.