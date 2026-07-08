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الرياضة

«اسيكس» شريك استراتيجي لماراثون أبوظبي

«اسيكس» شريك استراتيجي لماراثون أبوظبي
8 يوليو 2026 21:30

أبوظبي (وام) 
وقع مجلس أبوظبي الرياضي شراكة استراتيجية مع شركة «اسيكس» العالمية، لتكون الشريك الرسمي للملابس الرياضية لماراثون أبوظبي برعاية أدنوك، وتم توقيع الشراكة في متجر «اسيكس» بمركز جاليريا التجاري بجزيرة المارية في أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وكين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس، وخالد الحوسني نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال بالإنابة في أدنوك، وسيجي هوري، المدير العام لشركة «اسيكس» أريبيا.وستتولى «اسيكس» دعم ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك من خلال توفير الملابس الرياضية الرسمية للمشاركين، إلى جانب إشراك نخبة من الرياضيين وسفراء العلامة التجارية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية وبرامج تفاعلية وحملات تسويقية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مصاحبة يوم السباق، وتعزيز الهوية البصرية للحدث، والمشاركة في قرية الماراثون.
وأكد الجانبان أن الشراكة تعكس رؤية مستقبلية مشتركة لتعزيز التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي و«اسيكس» بما يدعم جهود أبوظبي في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجالات الرياضة والصحة وجودة الحياة، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات رياضية رائدة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.
ولا يقتصر التعاون بين الطرفين على ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك فحسب، بل يمتد لاستكشاف فرص جديدة لإطلاق مبادرات وبرامج مستقبلية في مجالات الرياضة والصحة والمشاركة المجتمعية في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مجتمع أكثر نشاطاً وصحة واستدامة، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

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