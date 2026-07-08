عبدالله الحمادي: هدفنا تطوير منظومة الكرة في خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

أكد عبدالله النجار الحمادي، رئيس شركة نادي خورفكان لكرة القدم، أن إسناد رئاسة الشركة له مسؤولية كبيرة، وستكون دافعاً لمواصلة العمل بكل جدٍّ وإخلاص من أجل خدمة النادي وتحقيق تطلعات جماهيره.

وقال النجار: إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً متواصلاً لتطوير منظومة كرة القدم بالنادي، والارتقاء بالفريق الأول، إلى جانب منح المراحل السنية الاهتمام باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء مستقبل النادي، فضلاً عن العمل على تعزيز مختلف الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية بما يواكب طموحات خورفكان.

وأضاف: «ندرك جيداً أن الموسم المقبل في دوري المحترفين سيكون من أصعب المواسم، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والاستعداد بأفضل صورة ممكنة، وثقتنا كبيرة في جميع العاملين بالنادي لتحقيق موسم يليق باسم خورفكان ويسعد جماهيره».