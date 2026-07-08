«فيفا» يرفض استئناف فرنسا لإلغاء بطاقة أوليسيه

الولايات المتحدة (أ ف ب)

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسيه خلال الفوز على الباراغواي 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بحسب ما صرّح مدرب «الديوك» ديدييه ديشامب الأربعاء.وكان أوليسيه، أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، قد حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توتراً كبيراً في فيلادلفيا، عقب احتكاكه بلاعب الباراغواي ماتياس جالارسا.

وقال ديشامب، خلال مؤتمر صحفي في فوكسبورو عشية مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي: «البطاقة الصفراء لم تتغير. تلقينا صباح اليوم إخطاراً من فيفا يفيد بتثبيت القرار».