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الرياضة

زفيريف إلى نصف نهائي ويمبلدون

زفيريف إلى نصف نهائي ويمبلدون
8 يوليو 2026 21:21

لندن (رويترز) 
 تخطى ألكسندر زفيريف واحدة من أكبر العقبات في مساعيه للفوز بلقب ويمبلدون للتنس، ​إذ أوقف سلسلة هزائمه الطويلة أمام تيلور فريتز وتغلب عليه 6-4 و6-4 و6-2 اليوم الأربعاء ليتأهل إلى الدور ⁠قبل النهائي ويواصل تقدمه نحو اللقب الثاني توالياً في ​البطولات الأربع الكبرى. وبعد أن خسر زفيريف، الفائز ​ببطولة ‌فرنسا المفتوحة، في آخر سبع مباريات ⁠خاضها ​أمام فريتز، بما في ذلك الخسارة في ويمبلدون عام 2024، تمكن أخيراً من قلب الطاولة مستفيداً من أداء واثق ليتأهل للقاء آرثر فيري ‌الذي صعد لقبل النهائي بالفوز على فلافيو كوبولي.واستغل ‌المصنف الثاني الألماني كسر إرسال مبكر ليتقدم 5-4، وأطلق صيحة ارتياح بعد أن صد محاولة ​فريتز للعودة في الشوط العاشر، وفاز بالمجموعة الأولى تحت أشعة الشمس الحارقة على الملعب رقم واحد. وزاد زفيريف حدة الضغط مجدداً في المجموعة التالية بعد أن حصل فريتز على استراحة للعلاج ‌بسبب مشكلة مزعجة في ​ركبته اليمنى بعد ثلاثة أشواط، واحتفل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً بشكل قوي بعد أن حقق كسراً حاسماً وضع منافسه في موقف ​حرج.

 

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