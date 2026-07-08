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الرياضة

شراكة بين نادي العين ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية

شراكة بين نادي العين ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية
8 يوليو 2026 23:30

لعين (وام)
وقع نادي العين ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، اتفاقية شراكة إستراتيجية في قاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد، لتعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والصحي، والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للاعبي ومنتسبي النادي والمجتمع.وقع الاتفاقية راشد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، والدكتور سلطان محمد الكرم، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة في منطقة العين، بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عبدالكريم تراوري، وحسين رحيمي، وإيريك جورجينس، وأديس ياسيتش.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية والطب الرياضي والتأهيل الطبي، بما يسهم في دعم الرياضيين وتوفير خدمات طبية متخصصة، ودعم المبادرات الهادفة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفاهيم الصحة المجتمعية.
كما تمثل الشراكة خطوة مهمة في دعم منظومة الأداء الرياضي من خلال الاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة والخدمات العلاجية والتأهيلية المتقدمة، بما يعزز جاهزية اللاعبين ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وقال راشد عبدالله إن الشراكة الإستراتيجية مع مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة، إضافة نوعية لمنظومة العمل الاحترافي في نادي العين، وتهدف إلى تعزيز التعاون  لدعم جاهزية اللاعبين.
ووصف الدكتور سلطان محمد الكرم، الشراكة مع نادي العين، بأنها تجسد الإلتزام بتقديم خدمات صحية متقدمة للرياضيين، وتلبة احتياجاتهم العلاجية والتأهيلية، وحرصهم على تعزيز مفاهيم الصحة الوقائية والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية.

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