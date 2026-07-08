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الرياضة

«جي 42» تكشف عن خوذة جديدة لطواف فرنسا

«جي 42» تكشف عن خوذة جديدة لطواف فرنسا
9 يوليو 2026 00:30


أبوظبي (وام)
أعلنت «جي 42»، المجموعة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دولة الإمارات، تعاونها مع فريق الإمارات «إكس آر جي» و«ميت هيلميتس» للكشف عن خوذة جديدة مصممة بالذكاء الاصطناعي، سيرتديها الفريق خلال المرحلة الخامسة من سباق «طواف فرنسا»، الممتدة من لانيميزان إلى بو.يمثل هذا الإعلان عودة منصة «هيلميت فيرس»، منصة التصميم العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة «جي 42»، والتي تتيح لعشاق رياضة الدراجات الهوائية فرصة ابتكار تصاميمهم الخاصة للخُوذ باستخدام أوامر نصية بسيطة.
وبعد أن أسفرت نسختها الأولى عن ابتكار ما يقارب 20 ألف تصميم ووصلت إلى الجمهور في 135 دولة، ستُعاد إتاحة المنصة اعتباراً من 13 يوليو الجاري عبر الموقع helmetverse.ai، وتستمر حتى 13 سبتمبر المقبل.
صُممت الخوذة الجديدة بالتعاون مع فنانة الذكاء الاصطناعي «جيزم أكداغ»، مستلهمةً رؤيتها من الانتقال من المدينة إلى الإشارة، ومن البيانات إلى الضوء.
ويعكس تصميمها البصري ما يميز سباقات الدراجات الاحترافية من سرعة وطاقة وانسيابية، محوّلاً الحركة والأداء إلى تصميم خاص بإحدى أكثر مراحل السباق متابعةً.وفي إطار شراكتهما الأوسع، تواصل «جي 42» أداء دورها بصفتها الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الإمارات «إكس آر جي»، مع استكشاف فرص جديدة في مجالات الأداء والابتكار والتفاعل مع الجمهور، داخل مضمار السباقات وخارجه.

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كانت مجموعة «جي 42» وفريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية قد أعلنا العام الماضي إطلاق أول خوذة في العالم مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع شركة خوذات «إم إي تي».

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