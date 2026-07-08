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الرياضة

منظمة حقوقية تشكو إنفانتينو بسبب «مبدأ الحياد»

منظمة حقوقية تشكو إنفانتينو بسبب «مبدأ الحياد»
8 يوليو 2026 22:10

لوزان (أ ف ب)

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أعلنت منظمة فير سكوير المدافعة عن حقوق الإنسان، الأربعاء، أنها ستتقدم بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية بشأن ما وصفته بـ«الانتهاكات المتكررة للحياد السياسي» من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو.ويُلزم القسم الذي يؤديه أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، ومن بينهم إنفانتينو، بالعمل «بشكل مستقل عن المصالح التجارية والسياسية»، وهو التزام يؤكده أيضا الميثاق الأولمبي.
 وجاء تحرك المنظمة بعد أن واجهت اللجنة الأولمبية الدولية تساؤلات عدة خلال الأشهر الأخيرة حول مدى توافق هذا المبدأ مع العلاقة الوثيقة التي أقامها رئيس «فيفا» مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصلت إلى حد إشادة إنفانتينو بسياسات ترامب الداخلية.
 وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أنهت، في فبراير الماضي، جدلا أثاره حضور إنفانتينو اجتماع «مجلس السلام» الذي دعا إليه ترامب، حيث ظهر رئيس «فيفا» مرتدياً قبعة حمراء تحمل شعاري «الولايات المتحدة» و«45-47»، في إشارة إلى ولايتي ترامب الرئاسيتين.
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية حينها: «نحن ندرك أن (فيفا) تدعم، من خلال كرة القدم، برنامجاً استثمارياً واسعاً لإعادة تنشيط الرياضة في غزة بفلسطين، عبر توفير بنى تحتية رياضية، ومبادرات تعليمية، ومشاريع تنموية رفيعة المستوى»، معتبراً أن الاتحاد الدولي «يقوم بدوره»، من دون التطرق إلى القبعة التي ارتداها إنفانتينو.
وكانت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري قد سُئلت الثلاثاء عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب مع إنفانتينو، قبل أن يقرر «فيفا» الأحد رفع الإيقاف المفروض على المهاجم الأميركي فولارين بالوجون، عقب حصوله على بطاقة حمراء.
وقالت كوفنتري: «حسب علمي، لم تتلقَ لجنة الأخلاقيات أي شكوى بهذا الشأن. وبالطبع، إذا تلقت شكوى، فإنها ستنظر فيها».

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