البرتغالي ألكسندر سانتوس مدرباً للكويت الكويتي



الكويت (أ ف ب)

أعلن نادي الكويت بطل الدوري الكويتي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لقيادة الفريق الأول خلال موسم 2026-2027، خلفاً للمونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش الذي أنهى مشواره مع النادي بعد سلسلة من النجاحات المحلية والقارية.ويصل سانتوس، البالغ من العمر 49 عاما، إلى الكويت بعد انتهاء تجربته مع الجيش الملكي المغربي، وقبلها حقق نجاحات بارزة مع بترو أتلتيكو الأنجولي، حيث قاده إلى إحراز ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري المحلي وثلاثة ألقاب في الكأس، إضافة إلى لقب كأس السوبر.

ويأمل نادي الكويت في مواصلة النجاحات التي تحققت خلال فترة قيادة نيبوشا، بعدما حقق الفريق إنجازا تاريخيا في الموسم الماضي بإحراز لقب الدوري الكويتي للمرة الخامسة تواليا والـ21 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة، كما توج بكأس التحدي الآسيوي ليحجز مقعده في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل.

وبدأت إدارة النادي مبكرا في تدعيم صفوف الفريق، إذ أعلنت الأربعاء تعاقدها رسميا مع اللاعب الدولي حسن حمدان، خلال مراسم توقيع حضرها رئيس النادي خالد الغانم، ليعود اللاعب إلى الدوري الكويتي بعد موسم قضاه في الدوري الأردني.



